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精障女離家迷路 新店警細心陪伴聯繫父親到場

2018-05-22 15:45聯合報 記者江孟謙╱即時報導

新店警分局頂城派出所警員黃明偉及楊欣凱日前巡邏時接獲報案，碧潭路附近有一名女子不斷揮舞雙手、歇斯底里，需要警方協助，2員警獲報後立即趕赴現場，但當下無法與其溝通，只好先帶她回派出所。

警方表示，女子身背多個背包，一直比手畫腳，無法正常言語，疑似有精神障礙，警方耐心陪伴，終於問出她的居住地點，隨即聯繫她的家人到派出所，陳女父親到所後說，女兒患有精神疾病，常趁家人不注意時外出，他也在住家附近找了好久都找不到女兒，幸虧新店警幫忙找到，不斷感謝後才離去。

精障女子離家後迷路，新店警將她帶回派出所。記者江孟謙／翻攝
精障女子離家後迷路，新店警將她帶回派出所。記者江孟謙／翻攝
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碧潭
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