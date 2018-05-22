北市男子高站10樓屋簷外 警消機警救援

2018-05-22 15:41 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃義書 ╱即時報導



台北市中山北路二段巷弄，一位長者站在大樓屋頂欲跳樓輕生。警消及家人抵達後勸說無效，過程中多次作勢欲往下跳，在旁家人連忙勸阻，僵持了兩、三個鐘頭。就在消防人員準備放置第二個救生墊時，長者因故移往另一側時，被機警的警察拉回大樓內，虛驚了一場。

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