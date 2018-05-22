影／夫妻拿釣魚線 破解洗車場投幣機偷5萬元

2018-05-22 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中警方查獲洗車場竊案，一對夫妻涉嫌分工，女開車把風，男到洗車場投幣機，以釣魚線綁電磁，破壞投幣機內電子板，儀器亂碼硬幣瞬間掉出5萬元。

台中市警局豐原分局昨逮捕44歲孫男和其妻42歲袁女，今依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，本月19日，這對夫妻涉嫌到台中市大雅區一間洗車場，拿釣魚線和電磁破壞投幣機，被害人發現被偷5萬元，警方獲報，立即追查到竊嫌身分並逮人。