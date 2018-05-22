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影／這有梗！萬安演習宣導台南警用布袋戲「演」出

2018-05-22 10:45聯合報 記者謝進盛╱即時報導

影片來源：臺南市政府警察局臉書

萬安演習結合布袋戲「演」給你看，南部地區萬安41號演習將於下月5日下午1點半登場，台南市政府警察局特別後壁區樹人國小布袋戲協助拍攝錄製萬安演習宣導短片，偶戲逗趣生動肢體動作，擺脫八股生硬教條，影片在網路引起話題，順勢達到宣傳效果。

市警局說，萬安演習每年演練一次，但近兩年演習，均有民眾不知演習規定遭處罰案例，如前年高雄恐龍逛大街亂入萬安演習、臺南2名外籍男子無視演習溜滑板及去年台中萬安演習馬路上「走台步」女。為避免再有民眾被處罰的情形發生，警察局今年5月初特別邀請樹人國小布袋戲，協助拍攝宣導短片。

市警局說，樹人國小雖屬於偏遠迷你小型學校，但在劉裕承校長及老師深耕用心認真經營，布袋戲不僅成為最具創意特色的課外活動，更在指導老師蔡瑞頒醫師義務協助指導下，全國學生技藝競賽也屢屢獲得獎項表揚鼓勵，更獲得公共電視臺青睞到校拍攝。

這次希望透過小偶戲成員說唱逗趣的對話，以更淺顯易懂的方式，讓市民知道演習期間需配合人、車、燈火管制及緊閉門窗等管制規定。

目前完成的布袋偶戲已分享在臺南市政府警察局網頁及臉書，歡迎民眾點擊觀看。

台南市政府警察局宣導萬安41號演習，結合樹人國小以布袋戲演出，影片在臉書引起話題...
台南市政府警察局宣導萬安41號演習，結合樹人國小以布袋戲演出，影片在臉書引起話題，順勢達到宣傳效果。圖／警方提供
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台南市政府警察局宣導萬安41號演習，結合樹人國小以布袋戲演出，影片在臉書引起話題...
台南市政府警察局宣導萬安41號演習，結合樹人國小以布袋戲演出，影片在臉書引起話題，順勢達到宣傳效果。圖／警方提供
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台南市政府警察局宣導萬安41號演習，結合樹人國小以布袋戲演出，影片在臉書引起話題，順勢達到宣傳效果。圖／警方提供
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台南市政府警察局宣導萬安41號演習，結合樹人國小以布袋戲演出，影片在臉書引起話題，順勢達到宣傳效果。圖／警方提供
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台南市政府警察局宣導萬安41號演習，結合樹人國小以布袋戲演出，影片在臉書引起話題，順勢達到宣傳效果。圖／警方提供
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台南市政府警察局宣導萬安41號演習，結合樹人國小以布袋戲演出，影片在臉書引起話題，順勢達到宣傳效果。圖／警方提供
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萬安演習布袋戲警察
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