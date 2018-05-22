保時捷撞騎樓2死 死者前年捲入富二代吸毒案

2018-05-22 04:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



貝里斯商河馬生活有限公司負責人江平暐（40歲），今天凌晨近2時許駕駛保時捷，載著公司時尚總監鄭宜欣（37歲）行經南京東路四段時高速撞上騎樓內，車子瞬間起火，火勢延燒三層樓，江和鄭當場身亡。

警方根據四散的殘骸車牌確認為貝里斯河馬公司車，但聯繫不上江，進而通知他的弟弟前來指認，才得知2人身分，並確認是男女朋友關係。

警方前年偵破偽卡集團時意外查知一名李姓藥頭，專門販毒給企業富二代，警方依李的販毒名冊，逮捕多人包括，其中江平暐和鄭宜欣也因吸毒雙雙被逮。

警方指出，目前光由遺體外觀無法判斷是否是酒駕或吸毒而肇事，需要採樣遺體跡證才能釐清，已通知家屬前來指認。

警方指出，江男先高速撞上南京東路四段公車停靠站前安全島，整台車隨即失控撞入一處整形診所騎樓，造成大火，江男彈出車外重創身亡，鄭則逃生不及燒死在車上，成為焦屍，令警方一時無法辨識性別。

肇事的車輛嚴重扭曲變形，撞擊力道太強，車頭殘骸還在安全島上，警消人員將死者分別蓋上白布，並疏散大樓乘客，火勢連綿共三棟樓，全面燃燒下建築物都已燻黑。

除了診所外，還有咖啡店、超商等店家都受波及，十多輛機車也受損，消防局將2名嗆傷民眾送醫。