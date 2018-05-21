影／東湖商圈地底竄大火 驚險視訊報案畫面曝光

2018-05-21 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市東湖市場道路疑因瓦斯管破裂引發大火，台北市消防局透過「視訊119」App系統接獲報案，監看民眾以手機拍攝畫面，迅速掌握災害位置，派遣大批人車趕往搶救，約半小時撲滅火勢。

今天中午12點多，台北市安康路、東湖路口進行號誌纜線工程，工人切割道路疑割斷地下瓦斯管線造成火警，有民眾透過「視訊119」報案，語氣急促說「東湖路這邊瓦斯管，在修路，火很大，趕快過來！」

畫面中火勢猛烈，緊鄰東湖市場商圈，台北市消防局派遣19輛消防車、4輛救護車及59名消防員，即時搶救撲滅火勢，火災未延燒波及建物。

去年12月21日，北市消防局推出「視訊119」App報案系統，報案人即便不清楚報案位置，如登山步道、河濱公園等無明顯地標處，仍可將影像、照片及GPS座標傳送119救災救護指揮中心，讓執勤員掌握災害狀況，縮短消防員到達時間。

據統計，「視訊119」上線半年已受理20件急難救援案件，今年初有登山客在擎天崗迷途及永公路滑落山坡，均利用App報案獲救。