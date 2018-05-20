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補習日文2月獨闖日本 成功求職還成警員兄專屬翻譯

2018-05-20 23:17聯合報 記者曹馥年╱即時報導

一名來台南洽公的日本旅客，上周四搭乘計程車時不慎將存有大量工作資料的手機遺落在計程車上。計程車司機連忙將手機送到警局，不諳日文的警員林于翔開啟LINE直播，請在日本工作的妹妹視訊協助指認翻譯。

林的妹妹憑藉手機殼夾層內一張寫著「金曜日17:35、経済、二人、関西空港」等潦草日文的紙條，以及一張日文名片，與林于翔合力找出為這兩位旅客代訂機票的台灣旅行社，不到一小時就通知失主前來領取手機。該名旅客還不知道自己手機掉了，又驚又喜，在派出所不斷道謝，拉著員警一起合照。

警方表示，一名計程車司機本月17日下午到台南市警六分局金華派出所報案，表示在車上撿到一支手機，懷疑是剛才搭車的兩名日本乘客所遺留。手機無法開啟，保護殼夾層只有一張名片和一張便條紙，寫滿他看不懂的日文，他不知如何聯絡失主，只好求助警方。

金華所警員林于翔發現手機被螢幕保護程式鎖住，無法檢視內容，也無法撥打聯絡，且字條字跡潦草不易辨識。他立刻用LINE開視訊，請在日本工作的妹妹協助指認翻譯，林員妹妹看著字條日文寫著：「金曜日17:35、経済、二人、関西空港」，以及日文名片內容，研判手機主人應是任職日本企業的上班族，手機內應有不少重要資料，而且從「金曜日」星期五推斷，這名旅客返回日本的班機，可能就是隔天5月18日下午5點35分，時間相當急迫。

林于翔發現字條上還寫著電話號碼，打去正好是旅行社接聽，他請旅行社針對「金曜日17:35、経済、二人、関西空港」特徵的日本旅客加強聯繫確認，請遺失手機的旅客盡速至金華所指認領取。不到一小時，果然有兩名心急如焚的日本旅客到金華所領取失物，失主表示，他的確18日就要離台，手機內有很多工作上所需要的重要資料，幸好及時找回，非常感謝善良熱心的台灣人。

林于翔表示，妹妹是觀光科系畢業，剛出社會時接連面試導遊、餐飲等行業，始終都沒有回音。身高約140多公分的妹妹，最後還懷疑是不是自己身高太矮，才會屢次碰壁。由於妹妹曾到日本旅行，喜歡日本的生活環境與文化，興起到日本求職的念頭，於是花2、3個月補習加強日文，隻身到日本闖蕩天涯，後來順利進入日本電信業擔任手機銷售員。日本客人購買手機時問的問題又多又細，還有許多專業術語，起初自然很辛苦，但每天密集磨練，日語能力進步很快。妹妹已先後在日本的大阪、奈良工作6年，待遇不錯，雖然日本物價高，繳稅也多，但她認為找到自己喜歡也有成就感的工作，生活甘之如飴。

台南的日本觀光客多，遇到問題往往找上派出所，林于翔的妹妹偶爾利用工作空檔「跨海連線」擔任哥哥的即時翻譯，林于翔曾遇到日本遊客詢問如何在台灣換發國際駕照，他google換發方法後，請妹妹直接在線上為該名遊客翻譯；也曾運用相同方法，協助多名日本遊客找路、解決疑難雜症。

日本民眾來台洽公遺失手機，不到1小時就尋回，相當高興。圖／警方提供
日本民眾來台洽公遺失手機，不到1小時就尋回，相當高興。圖／警方提供
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金華所警員林于翔（左）與妹妹（右）感情好，去年曾和家人一起到日本找妹妹玩。圖／警...
金華所警員林于翔（左）與妹妹（右）感情好，去年曾和家人一起到日本找妹妹玩。圖／警方提供
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日本民眾來台洽公遺失手機，不到1小時就尋回，開心拉著員警合照，右為金華所警員楊惠...
日本民眾來台洽公遺失手機，不到1小時就尋回，開心拉著員警合照，右為金華所警員楊惠方。圖／警方提供
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金華所警員林于翔。圖／警方提供
金華所警員林于翔。圖／警方提供
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計程車失主旅行社

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