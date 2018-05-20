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出軌！最美車站八斗子車站 火車暫時到不了

2018-05-20 13:13聯合報 記者吳淑君╱即時報導

台鐵4722次八斗子開往菁桐區間車，今天早上11點51，在深澳線八斗子到瑞芳間K1+200處，發生第1車出軌事故，台鐵準備用停在瑞芳站之4717次進入現場接駁旅客，這起事故影響深澳線旅客30人，北迴線、平溪線正常行駛。

台鐵表示，會從七堵派搶修車，並起成立局本部一級應變小組。北台灣最美車站的八斗子車站，火車暫時到不了。

北台灣最美車站的八斗子車站，早上發生深澳線第1車出軌事故，目前仍在搶修中，火車暫...
北台灣最美車站的八斗子車站，早上發生深澳線第1車出軌事故，目前仍在搶修中，火車暫時到不了。圖／謝志煌提供
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