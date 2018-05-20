出軌！最美車站八斗子車站 火車暫時到不了

2018-05-20 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台鐵4722次八斗子開往菁桐區間車，今天早上11點51，在深澳線八斗子到瑞芳間K1+200處，發生第1車出軌事故，台鐵準備用停在瑞芳站之4717次進入現場接駁旅客，這起事故影響深澳線旅客30人，北迴線、平溪線正常行駛。