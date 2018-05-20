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注意！北宜公路坍方雙向中斷 約1.5小時才能通車

升旗典禮搜救犬肅「坐」 網友：太萌啦！

2018-05-20 10:20聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市搜救犬隊自製升旗臺，讓領犬員和搜救犬都可參加升旗典禮，凝聚向心力，網友看到搜救犬在升旗典禮中，肅立望著國旗，說好萌又感動。

台中市消防局搜救犬隊小隊長林宏羿說，搜救犬隊已有新家，蓋一個小升旗臺，讓大家知道家在這裡。

前天第一次插旗，搜救犬鐵雄和Jacob也參加升旗典禮，牠們聽到升旗典禮開始，全員肅立時，都跟著望向國旗。

台中市搜救犬隊參加升旗典禮。圖/台中市消防局提供
台中市搜救犬隊參加升旗典禮。圖/台中市消防局提供
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台中市搜救犬隊參加升旗典禮。圖/台中市消防局提供
台中市搜救犬隊參加升旗典禮。圖/台中市消防局提供
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