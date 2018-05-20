升旗典禮搜救犬肅「坐」 網友：太萌啦！

2018-05-20 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市搜救犬隊自製升旗臺，讓領犬員和搜救犬都可參加升旗典禮，凝聚向心力，網友看到搜救犬在升旗典禮中，肅立望著國旗，說好萌又感動。

台中市消防局搜救犬隊小隊長林宏羿說，搜救犬隊已有新家，蓋一個小升旗臺，讓大家知道家在這裡。