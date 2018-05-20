一中街夜市狗被迫乞討 牠：肚子餓餓晚餐自己賺

2018-05-20 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



民眾昨晚逛一中夜市看到一隻西施犬坐地上乞討，一旁紙牌寫：我肚子餓餓，晚餐要自己賺，民眾看不下去報案，警方到場時，狗已不在。

台中市第二分局育才派出所表示，昨晚接到報案，員警到場時沒看到狗和紙牌，已打1999通報台中市政府動保處，如果是人乞討，警方會先勸離，否則依社會秩序維護法。