聞聲救苦救難 台南消防員盧輝展19年如一日

2018-05-20 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「聞聲救苦救難，菩薩行者風範」是消防人員的使命，台南消防局永華專責救護隊員盧輝展自警專畢業分發服務迄今已19年，不論災害搶救或緊急救護任務，站在第一線不分晝夜全力以赴，他說，穿上制服的第一天起就有此體悟，這些年來也期許自己能始終如一、莫忘初衷，全心全力完成每一項任務。

今年盧輝展獲第五救災救護大隊的推薦，角逐消防員最高榮譽「鳳凰獎」，是大隊同仁公認的最佳人選，他謙虛的說，僅是盡本份，做好自己的工作而已。2005年起調回台南服務迄今，每月出勤緊急救護任務至少150次，12年來早已超過2萬次，救人無數，在許多重獲新生的傷患的眼裡，他可是救命的人間菩薩。

桃園敬鵬惡火喚起社會各界對消防人員英勇、冒險患難精神的敬佩，他說，這些年來發生這些事，家人也會感到擔心，但在背後也都默默支持，讓他可以無後顧之憂，從事救災救護及緊急救護的任務。

盧輝展說，自警專畢業分發服務迄今已19年，印象最深刻是1999年，在新北市救助隊訓練期間發生921大地震，立即投入新莊博士的家救災任務，3棟大樓倒塌，1、2樓與地下室經擠壓，3樓成了地上1樓，第一時間趕到現場，循聲救人，搜尋可能的生還者，3天3夜不間斷救災，「開始我的消防生涯」。

直至返回台南服務，2016年0206南台大震永康維冠大樓倒塌，他已在永康專責救護隊服務，前往緊急救護，他說，當時救出第1位傷者時，頭部外傷、全身擦挫傷，緊急送醫後順利康復，可惜之後都不幸罹難，迄今記憶猶新。