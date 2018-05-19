2員警無故遭失控男踹傷 分局長「揪毋甘」

2018-05-19 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市警二分局中正派出所警員徐承佑、陳明杰今天凌晨處理為民服務案件，無故遭瞬間暴怒男子涉嫌以腳猛踹2警下腹部，右手臂也遭踹傷紅腫，費周章將他制伏送辦，分局長王森瑒晚間帶水果禮盒慰問執勤受傷同仁，「揪毋甘」他慰勉2警辛勞，肯定同仁嚴正執法立場。

20歲曾姓男子今晨返回中西區租屋處，發現家門電子鎖沒電打不開，向110求助，徐、陳2警到場處理，委婉說明深夜時段無鎖匠願前往，建議他聯繫房東處理，未料，他瞬間火氣上來，涉嫌以腳猛踹兩警下腹部，出手阻擋時右手臂也遭踹傷，費周章將他制伏，中午依妨害公務罪嫌送辦。

分局長王森瑒不捨同仁執勤時受傷，晚間帶水果禮盒前往慰問，肯定同仁嚴正執法立場，也不忘叮嚀同仁注意本身執勤安全。徐承佑說，在中正所服務2年多，第一次遇到如此不理性的情況，對方突然情緒失控，以腳猛踹其下腹部，右手臂也遭踹傷，所幸並無大礙。