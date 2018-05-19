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2員警無故遭失控男踹傷 分局長「揪毋甘」　　　　

2018-05-19 23:09聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市警二分局中正派出所警員徐承佑、陳明杰今天凌晨處理為民服務案件，無故遭瞬間暴怒男子涉嫌以腳猛踹2警下腹部，右手臂也遭踹傷紅腫，費周章將他制伏送辦，分局長王森瑒晚間帶水果禮盒慰問執勤受傷同仁，「揪毋甘」他慰勉2警辛勞，肯定同仁嚴正執法立場。

20歲曾姓男子今晨返回中西區租屋處，發現家門電子鎖沒電打不開，向110求助，徐、陳2警到場處理，委婉說明深夜時段無鎖匠願前往，建議他聯繫房東處理，未料，他瞬間火氣上來，涉嫌以腳猛踹兩警下腹部，出手阻擋時右手臂也遭踹傷，費周章將他制伏，中午依妨害公務罪嫌送辦。

分局長王森瑒不捨同仁執勤時受傷，晚間帶水果禮盒前往慰問，肯定同仁嚴正執法立場，也不忘叮嚀同仁注意本身執勤安全。徐承佑說，在中正所服務2年多，第一次遇到如此不理性的情況，對方突然情緒失控，以腳猛踹其下腹部，右手臂也遭踹傷，所幸並無大礙。

此一消息傳出後，民眾不捨員警執勤受傷，力挺嚴正執法，建言能否事前排除開鎖之類為民服務案件。二分局表示，受理這起案件時，對方未表明其求助內容，直至警員抵達現場處理，對方疑有情緒上的障礙突然暴怒，這是特殊案例並非常態，將再提醒警員注意本身執勤安全。　　

二分局長王森瑒（左一）不捨同仁執勤時受傷，晚間帶水果禮盒前往慰問，肯定同仁嚴正執...
二分局長王森瑒（左一）不捨同仁執勤時受傷，晚間帶水果禮盒前往慰問，肯定同仁嚴正執法立場。記者邵心杰／翻攝
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