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士林夜市餐廳火警 台電配合停電約千戶

2018-05-19 20:39中央社 台北19日電

士林夜市晚間有餐廳傳出火警，台北市消防局迅速控制火勢。 聯合報記者李承穎／翻攝
士林夜市晚間有餐廳傳出火警，台北市消防局迅速控制火勢。 聯合報記者李承穎／翻攝
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士林夜市晚間有餐廳傳出火警台電配合警消搶救火災作業需求，停電約1000戶，後續復電將待滅火進度與警消通知後儘速處理。

台北士林夜市附近一間餐廳今天晚間發生火警，台北市消防局晚間7時獲報後派出大批人車趕赴現場搶救，所幸目前火勢已控制，共疏散100多人，持續清查有無人員受困火場。

台電表示，晚間7時左右接獲台北市士林區大東路52號火警，7時22分台電配合警消搶救火災作業需求，在大東路周遭962戶停電，後續復電將待滅火進度與警消通知後儘速處理。

台電停電夜市

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