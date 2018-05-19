性侵女童獸父再犯案 這次「乾洗」酒醉醫療業務

2018-05-19 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



酒醉打女兒釀成「邱小妹醫療人球事件」及二度性侵11歲女童的邱姓男子（50歲），本月12日清晨4時見1名陳姓醫療業務酒醉斷片倒地，竟乾洗搜刮身上財物，竊取美金、歐元、日幣等折合台幣約10萬元，遭大安分局循線查獲依竊盜罪嫌送辦。

大安分局表示，陳姓醫療業務因剛回國且又要出國洽公，身上攜帶美金、歐元、日幣等多種外幣，12日清晨酒醉路倒復興南路二段一處大樓外，約3點45分，遭路過的邱男「乾洗」，搜刮身上各式外幣得逞，換算台幣約10萬元。

據了解，陳姓業務持續倒臥大樓外，不到1小時又遭另一名51歲周姓男子發現路倒、上下打量，二度乾洗搜身，竊取價值2萬元皮夾和手腕上的20萬元的手錶。直到上午清醒後才發現全身遭洗劫一空，隨即至警局報案。

警方調閱監視器連日追查，發現犯嫌竟是犯下傷害致死及性侵案遭判刑的邱姓男子，16、17日在台北信義區、萬華區查獲邱光仁和周嫌到案，取回皮夾及手錶物品，警方調查，邱目前無業，以拾荒維生，坦承路過見到酒醉的陳男，就上前搜身，竊取身上現金。

邱（50歲）13年前酒醉毆打女兒，邱小妹送醫後被當作醫療人球，演變成震驚社會的「邱小妹醫療人球事件」，邱遭依傷害致死罪嫌判刑12年，假釋出獄後，又二度性侵同居女友的11歲女兒，今年3月遭台北地院依2個加重強制性交罪，各判刑8年，合併有期徒刑14年，全案上訴中。