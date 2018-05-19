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宜蘭傳火警 陽臺3台冷氣室外機燒掉

2018-05-19 10:05聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣消防局今天上午9點16分接獲民眾119電話報案，羅東鎮倉前路一處民宅5樓火警。

消防局獲立即派遣羅東、廣興分隊救災人車前往搶救。

火勢在9點30分熄滅，現場為5樓陽台，三台冷氣室外機主機燃燒，未延燒，現場無人員傷亡。

起火原因還待調查。

宜蘭火警，燒掉羅東一處民宅5樓陽臺3台冷氣室外主機。圖/宜蘭消防局提供
宜蘭火警，燒掉羅東一處民宅5樓陽臺3台冷氣室外主機。圖/宜蘭消防局提供
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宜蘭火警，燒掉羅東一處民宅5樓陽臺3台冷氣室外主機。圖/宜蘭消防局提供
宜蘭火警，燒掉羅東一處民宅5樓陽臺3台冷氣室外主機。圖/宜蘭消防局提供
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