酒店娃娃機獎品有PS4哀鳳 警：係金ㄟ

2018-05-19 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



娃娃機業者看好酒客有小姐陪出手較大方，機台進駐知名酒店「試營運」，以全新哀鳳手機等高檔3C為獎品，還改變機台設計酒店小姐酒客常玩的「洗巴啦」方式，每次1百元可擲骰兩次、比一般機台貴五倍仍大受歡迎，年初擺放4個月直到被查獲期間屢有人擲中大獎，但機台台主承認還是有小賺，可見有利可圖。

夾娃娃機近來風行各地，但夾娃娃機進駐酒店、改裝成另類「擲骰子機」，獎品有Iphone8plus、Sony PS4等價值萬元起跳的3C產品，則是難得一見，警方起先因前所未聞還不知如何認定違法，商請經濟部標準檢驗局協助，才確認機台未申請就大改造、玩法百分之百賭博行為，將機台台主與酒店業者函送法辦。

酒店店長供稱機台今年1月才進駐，純屬「友情贊助」未收租金，也不清楚營業狀況；員警好奇詢問機台台主，「真的有人中過獎嗎？」陳姓台主表示，還真的有，而且價值數萬的哀鳳、PS4都有人擲中過，但因每次50元且還算受歡迎，平均每個月還有兩千多元收入，員警對他的說法存疑，但表示從沒看過酒店有娃娃機台。

台南市警四分局員警表示，警方日前臨時時在業界知名的安平區「春天時尚會館」發現一部罕見娃娃機台，乍看雖不起眼，但機台上以蠟筆寫的「100元兩次」與機台內一片空蕩蕩反而吸引員警目光，細看獎品竟有高檔手機、遊戲機與情趣用品。

一般夾娃娃機每次10元，這個機台玩法也大不相同，不是直接夾獎品，而是業者將機台改造成「擲骰機」，每投100元可「擲骰」兩次。

玩法仿照俗稱「洗巴啦」，每個骰子6面有1到6個點，5個骰子若同時擲出相同點數就能得到獎品，例如全都是1點，則獲得全新Iphone手機，還強調必須清楚拍照存證，不過獎品都不在現場，而是要打機台上的手機號碼聯絡台主取貨，也沒有夾多少次就能有獎品的「保證取物」公告。

承辦員警說，骰出特定點數組合，即可兌換高價商品，這無異業者利用娃娃機與消費者對賭，警方上月底連繫台主到案說明後，將機台送驗，商檢局認定是非法賭博機台，警方才將業者以賭博罪及違反電子遊戲場業管理條例送辦，「春天時尚」店長雖單純提供友人寄放、未收費，但因該店沒有電子遊戲場牌照，也被函辦。