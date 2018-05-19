影／台62萬瑞快速道疑酒駕撞路肩 車撞毀駕駛命危

2018-05-19 06:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



台62萬瑞快速道9公里處，今天凌晨零時許，發生1輛自小客撞路肩再到內側車道，車身撞爛、車頭全毀，一名男性駕駛彈飛十多公尺到對向車道，消防人員送醫，命危搶救中。

警方指出，車子先撞路肩，留下十多公尺撞痕，再撞向内側車道，整個車頭撞得稀爛，因撞擊力道大，駕駛飛出車外倒在路中，情况危急，其他經過車子熱心駕駛，下車幫忙擋車，避免被其他車輾壓。

消防局獲報前往救援，男駕駛送醫後抽血疑酒駕，目前昏迷指數3，情况不樂觀，疑遭重擊，頭部受創，年約30多歲，身份由警方調查釐清中。