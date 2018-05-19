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17歲高中生攜炸藥持槍濫射 美德州校園10死10傷凶嫌遭逮

影／高雄公寓火警救出17人 8歲女童送醫

2018-05-19 06:47聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市三民區鼎泰街今天凌晨發生火警，1棟5樓建築的公寓3樓夜深 人靜時，突然冒出火舌，濃煙四竄，驚醒睡夢中的住戶。許多住戶逃向頂樓求援，消防局及時動員大批人車搶救，共救出17名男女及小孩，其中1名8歲女童嗆傷送醫，確實起火原因待深入調查。

這棟公寓住10多戶人家及租屋學生，今天凌晨2點許，與同學租4樓的尤姓高中女生聽見玻璃碎裂聲，聞到一股煙味，不久，就聽到樓下有人大喊失火，趕緊和同學奪門求生。

他們一出門，發現3樓王姓女房東的屋內冒出火光，濃煙密布，4、5 樓住戶遭濃煙阻絕去路，逃向頂樓，住戶也趕緊向119求救，消防局 救災救護指揮中心驚聞有住戶受困，動員6支消防分隊及特搜大隊人 員共27車79人趕往火場滅火、救人。

消防人車趕抵火場，火舌已自3樓窗戶竄出，消防隊員連忙布水線滅火，並進入公寓逐層救人，抱出5樓嗆傷的劉姓女童，並升上雲梯車吊臂，救下在頂樓待援的4名男女。女童和母親獲救時都意識清楚， 送高雄榮總治療，已無大礙。

據警、消初步瞭解，起火的3樓房屋住王姓婦人母女，火警發生時， 房客還直擔心她母女受困屋內，急著要消防隊員趕緊救人，直到凌晨2點30分左右撲滅火勢，消防隊員進屋確定沒人，聯繫後才得知，最 近因整修房子，母女沒住公寓內，讓所有人鬆了一口氣，至於起火原因仍待調查。

高雄市三民區鼎泰街今天凌晨發生公寓火警，竄出濃煙。圖／讀者提供
高雄市三民區鼎泰街今天凌晨發生公寓火警，竄出濃煙。圖／讀者提供
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高雄市三民區鼎泰街今天凌晨發生公寓火警，火舌正竄出窗外。記者林保光／翻攝
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高雄市三民區鼎泰街今天凌晨發生公寓火警，消防局動員大批人車搶救。記者林保光／攝影
高雄市三民區鼎泰街今天凌晨發生公寓火警，消防局動員大批人車搶救。記者林保光／攝影
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消防隊升上雲梯車吊臂救受困樓頂住戶。記者林保光／攝影
消防隊升上雲梯車吊臂救受困樓頂住戶。記者林保光／攝影
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高雄市三民區今天凌晨公寓火警，獲救的男子一臉驚恐，告訴消防員沒見到女房東逃出。記...
高雄市三民區今天凌晨公寓火警，獲救的男子一臉驚恐，告訴消防員沒見到女房東逃出。記者林保光／攝影
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