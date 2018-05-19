影／高雄公寓火警救出17人 8歲女童送醫

2018-05-19 06:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市三民區鼎泰街今天凌晨發生火警，1棟5樓建築的公寓3樓夜深 人靜時，突然冒出火舌，濃煙四竄，驚醒睡夢中的住戶。許多住戶逃向頂樓求援，消防局及時動員大批人車搶救，共救出17名男女及小孩，其中1名8歲女童嗆傷送醫，確實起火原因待深入調查。

這棟公寓住10多戶人家及租屋學生，今天凌晨2點許，與同學租4樓的尤姓高中女生聽見玻璃碎裂聲，聞到一股煙味，不久，就聽到樓下有人大喊失火，趕緊和同學奪門求生。

他們一出門，發現3樓王姓女房東的屋內冒出火光，濃煙密布，4、5 樓住戶遭濃煙阻絕去路，逃向頂樓，住戶也趕緊向119求救，消防局 救災救護指揮中心驚聞有住戶受困，動員6支消防分隊及特搜大隊人 員共27車79人趕往火場滅火、救人。

消防人車趕抵火場，火舌已自3樓窗戶竄出，消防隊員連忙布水線滅火，並進入公寓逐層救人，抱出5樓嗆傷的劉姓女童，並升上雲梯車吊臂，救下在頂樓待援的4名男女。女童和母親獲救時都意識清楚， 送高雄榮總治療，已無大礙。