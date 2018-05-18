母親節餐會爭議損害形象 六龜觀光協會理事長提告網友

2018-05-18 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市六龜區正值觀光淡季，六龜區公所日前舉辦母親節慶祝會，意外引發餐飲業者與民宿業者口角糾紛，當事人之一PO文爆料，引來網友熱議，此事導致六龜觀光形象受損，美事變醜事。六龜區長宋貴龍表示，雙方各有立場，不介入糾紛，但希望事情快點落幕，不要再吵下去。

5月9 日，六龜區公所委託悠然山莊舉辦母親節餐會，事後黃姓外燴業者在網路「爆料公社」抱怨說，餐會桌次原本談好17桌、金額4千元，但餐會前3天被臨時告知，桌菜金額降成3千5百元，損失由他吸收；溝通過程中，曾遭悠然山莊施姓副總怒罵三字經，活動結束後收取尾款，接應人員態度很差，悠然山莊不願針對三字經一事道歉，反映意見不讀也不回，非負責任的企業應有的態度。

抱怨內容引發網友熱議，有人發起抵制，悠然山莊的評價也從4顆星掉成2顆星，甚至有網友說「區公所馬上現賺一萬七，油水真好賺」，質疑六龜公所不該選爭議廠商承辦活動。對此，六龜區長宋貴龍表示，悠然山莊是合適場地，單純委託辦理，不解為何發生糾紛，雙方各說各話，希望盡快釐清爭議。