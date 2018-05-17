中山員警包庇酒店案延燒 6警遭檢聲押

2018-05-17 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



檢調偵辦台北市警中山一派出所員警包庇轄內酒店「曉」媒介性交易，掌握多名員警捲入情資，今清晨搜索中山分局等11處並約談萬華分局大理街派出所巡佐侯朝斌等5名員警。除現職員警，另名退休員警馬國棟也被帶回，北機站晚間移送犯嫌至北檢複訊，訊後6人皆依違反貪汙治罪條例聲押。

檢調調查，中山分局中一所前所長林崇成等官警，被控按月向轄區酒店「曉」收賄四萬元，逢年過節加碼至八萬，長達兩年多。北檢今年3月12日發動首波搜索，依違反貪汙罪聲押禁見林崇成、巡佐陳宏洲、紀炳場、警員郜振傑四名員警獲准；酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮涉嫌刪除對話紀錄企圖滅證，一併收押、中間人鮑銘璞交保10萬元。

繼聲押林崇成後，北機站借提業者並分析查扣資料，懷疑中一所轄內的台式酒店「嘉麗寶」、會員制酒店「FAIR LADY」有買通員警護航性交易。本月7日深夜突襲搜索這兩家酒店，查扣酒店內帳等資料，約談綽號「JO媽」的曾姓女老闆等業者，另約談小姐查證。

檢調近期積極清查是否還有未爆彈，比對涉案業者、員警說詞，懷疑另有員警護航「曉」前身日式「立邦酒店」，每月收賄三至四萬元，今發動第三度搜索，兵分多路赴萬華分局大理街派出所等11處，約談侯朝斌等6名員警到案。

檢調今約談犯嫌有現任萬華分局大理街派出所巡佐的侯朝斌、中山一派出所巡官吳翊銘、台北市保安大隊小隊長曾紀勳、長安派出所警員楊智清、台南市警局偵查佐顏子恩以及退休警員馬國棟，全案朝貪汙治罪條例之違背職務收賄罪方向偵辦。