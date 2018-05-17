親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬火勇消追思
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

半個月23人亡 剛果民主共和國爆發伊波拉疫情

7千蔬果惹議 北農總經理吳音寧遭北檢分案調查

最狂消防隊！鳳梨堆滿門 隊員：怕死就不要進火場

2018-05-17 21:34聯合報 記者何祥裕╱即時報導

鳳梨被特定行業視為畏途，因此包括媒體、警消等單位都很忌諱，不讓鳳梨或鳳梨相關食品出現在辦公場所，不過屏東縣消防局第四大隊墾丁分隊，今天上午門口堆滿鳳梨，隊員小辛表示，沒禁忌，吃了一起上，怕死就不要進火場。

據了解，這是分隊義消見南台灣鳳梨盛產，價格低廉品質好，因此一口氣團購3百斤，而且就堆放在消防隊門口，隊員表示，當然知道有這種禁忌，但是他們分隊沒有。

照片一出吸引一堆網友按讚，有網友回稱「恐怖，以毒攻毒嗎？」、「旺來……消防隊不忌諱喔」、「墾丁就是猛！！」，貼文隊員回應就是以旺制旺。

屏東消防局墾丁分隊門口，上午堆滿鳳梨。圖╱讀者提供
屏東消防局墾丁分隊門口，上午堆滿鳳梨。圖╱讀者提供
分享

墾丁

相關新聞

饒舌歌手呼麻治病 被警方逮捕喊「大麻除罪化」

2018-05-17 21:10

這群人在各地用薩克斯風 送平鎮6名消防員最後一程

2018-05-17 19:58

敬鵬大火殷鑑 代理局長盼提供詳細平面配置圖

2018-05-17 17:02

親友眼中的英雄走了 殉職消防員追思會滿滿洋蔥

2018-05-17 17:01

敬鵬殉職小隊長李翰霖車隊 返消防分隊結束任務

2018-05-17 16:07

沒繫安全帶開匝道被罰3千 法官：匝道也是國道

2018-05-17 15:18

女團AMOi-AMOi趕通告忘了行李箱 正妹女警幫找回

2018-05-17 15:17

美國教師台中街頭暴斃 同事：錯愕不敢相信

2018-05-17 14:50

父開直播打兒罰跪近1小時 網友：修理的好

2018-05-17 14:49

全台最吸客的警察廳舍 大帽子分局粉刷迎賓

2018-05-17 14:29

影╱女藥腳被逮查扣1公斤毒品 租屋處如垃圾堆

2018-05-17 13:18

499成詐騙新哏 苗栗民代被騙16萬元

2018-05-17 13:16

13歲成孤兒 金秋華從打零工拚上警界分局長

2018-05-17 13:13

影╱機車2人組搞破窗行竊 偷39萬花到剩1萬

2018-05-17 12:55

來台買到不「純」比熊犬 馬國華僑求償無門

2018-05-17 12:36

員警爆料遭要求「委婉吃案」 正副所長調職

2018-05-17 11:59

影╱男拿竹竿勾水桶 反從4樓墜落

2018-05-17 11:51

魔神仔牽走？高屏溪撿地瓜離奇失蹤 村民空拍機找老阿嬤

2018-05-17 11:38

消防隊破牆入屋查火勢 收隊後小偷竟趁火打劫

2018-05-17 11:20

傻眼！歌仔戲公仔被偷 尋回發現花旦變丑角

2018-05-17 10:46

遭重判10年詐騙通緝犯躲回老家 警識破臉上痣逮捕

2018-05-17 10:07

影／副所長遭爆逼基層吃案 斥「我在教你做人」

2018-05-17 04:18

撿到金錢豹小姐錢包…發現她周薪4萬

2018-05-17 00:23

合法電玩店 暗藏199賭博機台

2018-05-17 00:12

養生館深夜傳火警 消防局救出四人

2018-05-16 23:48

開車拖狗害流血 飼主挨罰1.5萬元

2018-05-16 23:25

敬鵬大火倖存 呂宗郁返鄉謝神

2018-05-16 22:43

悲！貨櫃車司機車上猝死 上萬網友悼「一路好走」

2018-05-16 21:36

屁孩玩輸遊戲懲罰對路人襲胸 夜歸少婦被害氣炸

2018-05-16 19:48

影／為撿菸他手臂卡水溝1小時 嘆：抽菸不好

2018-05-16 19:26

情侶共乘機車自撞亡 南化連續5條人命地方不安

2018-05-16 18:59

輔英科大環保掃街 消防分隊前快閃街舞

2018-05-16 18:32

癌症才是消防員頭號殺手 胸部斷層掃瞄照顧打火弟兄

2018-05-16 17:10

全台最美台東「金崙大橋」驚傳首例跳橋輕生身亡

2018-05-16 17:06

影／新莊鐵皮廠全面燃燒 一人燒燙傷送醫

2018-05-16 16:34
看更多

熱門文章

撿到金錢豹小姐錢包…發現她周薪4萬

2018-05-17 00:23

媽媽亂拍廢地驚見詭黑影 女兒一看：拍到不該拍的

2018-05-17 16:07

影／副所長遭爆逼基層吃案 斥「我在教你做人」

2018-05-17 04:18

13歲成孤兒 金秋華從打零工拚上警界分局長

2018-05-17 13:13

阿伯騎車請幫開油箱遭拒 員工拍照嘲諷「笑死人」

2018-05-17 11:38

499成詐騙新哏 苗栗民代被騙16萬元

2018-05-17 13:16

妙禪扯信徒頭髮影片造假？ 保全公司貼信函打臉

2018-05-16 21:54

員警爆料遭要求「委婉吃案」 正副所長調職

2018-05-17 11:59

砍蔣公銅像頭當「尿桶」 獨派人士遭判8月徒刑

2018-05-17 11:13

設人頭公司賺2.1億原物料價差 奇美前員工被起訴

2018-05-17 18:03

魔神仔牽走？高屏溪撿地瓜離奇失蹤 村民空拍機找老阿嬤

2018-05-17 11:38

咖啡哥到舞場開直播影片曝光 有人開兩槍

2018-05-17 02:11

每月僅上10天班 菜鳥狂請假理由有夠扯

2018-05-17 16:47

咖啡哥被斷手腳 警鬆口他舞廳前遭挾持也傳槍擊

2018-05-17 15:21

父開直播打兒罰跪近1小時 網友：修理的好

2018-05-17 14:49

外遇注意！人妻婚外情丟2房3子 小王店長變店員

2018-05-17 14:02

敬鵬殉職小隊長李翰霖車隊 返消防分隊結束任務

2018-05-17 16:07

為敬鵬大火殉職6消防英雄哀悼 親友淚訴「你很偉大、也很傻」

2018-05-17 09:58

向敬鵬大火殉職弟兄致敬！桃市消防局列隊鳴笛

2018-05-17 08:39

北宜騎士疑過彎自摔 頭遭貨車輾爆無生命跡象

2018-05-17 13:15

美國教師台中街頭暴斃 同事：錯愕不敢相信

2018-05-17 14:50

沒繫安全帶開匝道被罰3千 法官：匝道也是國道

2018-05-17 15:18

拒絕不熟奧友借款 換寄食品救急結果讓他傻眼

2018-05-17 19:16

追思殉職消防員 原民女議員質詢唱奇異恩典

2018-05-17 09:27

巧合？南化3死滅門案 當地寺廟出現立筊

2018-05-17 10:28

舞場理論 遭打斷四肢丟火葬場

2018-05-17 00:29

中山警包庇酒店案 凌晨搜索中山分局帶回6員警

2018-05-17 15:32

中山分局遭檢調搜索 傳市長柯文哲收到檢舉指示嚴辦

2018-05-17 20:02

想拿倭刀「斬蔡」 呂軍億：我不屑提她名字

2018-05-17 12:02

3天前告知 助理教授離職賠26萬

2018-05-17 00:32

影╱女藥腳被逮查扣1公斤毒品 租屋處如垃圾堆

2018-05-17 13:18

輪調引怨言 檢察官告檢察官

2018-05-17 00:26

養生館深夜傳火警 消防局救出四人

2018-05-16 23:48

桃園霸王車欠近6萬停車費 雨刷上夾滿193張繳費單

2018-05-17 17:06

佛堂變身毒品加工廠 住持竟跟著拉K

2018-05-17 15:26

超怪租屋公約！ 沖水前「塊狀糞便請切碎」

2018-05-17 17:26

合法電玩店 暗藏199賭博機台

2018-05-17 00:12

來台買到不「純」比熊犬 馬國華僑求償無門

2018-05-17 12:36

行政執行署拍賣2處國民黨黨產 沒有人感興趣

2018-05-17 16:42

女團AMOi-AMOi趕通告忘了行李箱 正妹女警幫找回

2018-05-17 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top