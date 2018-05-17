最狂消防隊！鳳梨堆滿門 隊員：怕死就不要進火場

2018-05-17 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



鳳梨被特定行業視為畏途，因此包括媒體、警消等單位都很忌諱，不讓鳳梨或鳳梨相關食品出現在辦公場所，不過屏東縣消防局第四大隊墾丁分隊，今天上午門口堆滿鳳梨，隊員小辛表示，沒禁忌，吃了一起上，怕死就不要進火場。

據了解，這是分隊義消見南台灣鳳梨盛產，價格低廉品質好，因此一口氣團購3百斤，而且就堆放在消防隊門口，隊員表示，當然知道有這種禁忌，但是他們分隊沒有。