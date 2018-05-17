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父臉書直播管教 人本籲勿成情緒出口

2018-05-17 20:06中央社 高雄17日電

吳姓國中生父親不滿兒子未留在家裡吃阿嬤準備的飯菜，而竟和同學相約外出吃羊肉爐，怒而棍棒痛打罰跪還開直播，事件引發關注，人本基金會質疑家長將孩子當挫折感的出口。

父親管教施暴在臉書直播被轉貼，經查證是一名高雄市的國一生，因為未在家裡食用阿嬤準備的飯菜，惹父親不滿，不僅被棍責，家長還持兒子手機開直播，教訓給大家看。

鳳山警分局今天介入調查並要求家長說明、通報社會局家暴中心，再由社工評估是否管教過當及提告。

學校輔導室主任陳健忠表示，學生多次蹺課被列為關懷對象，學校也曾與家長溝通請求配合輔導。至於家長直播體罰事件，校方已聯繫家長並開導不要再犯，以免傷害孩子自尊，學校允諾會更密集關懷。

高雄市社會局說，獲報後由志工陪同吳男兒子到醫院驗傷，並將依規定對吳男進行親子教育課程4至50小時，目前評估應執行上課的時數。社會局提醒，教導孩子不應使用暴力，尤其不應直播管教過程，易傷害孩子自尊心。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍告訴中央社記者，期盼社會局協助家長正視加害行為，勿將孩子視為挫折感的出口；尤其談親子關係的修復更要讓父親知道是誰在破壞關係，以免未來孩子複製暴力行為。

吳姓父親逼兒子罰跪。圖／翻攝自臉書黑色豪門企業
吳姓父親逼兒子罰跪。圖／翻攝自臉書黑色豪門企業
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親子教育社工家暴

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