親友眼中的英雄走了 殉職消防員追思會滿滿洋蔥

2018-05-17 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



敬鵬工業桃園平鎮廠上月底大火，桃園市消防局埔心分隊小隊長游曜陽、平鎮分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙、山峰分隊隊員余佳昇、林伯庭、游博瑜6人不幸殉職，遺體於清晨火化，今天追思會現場，市府也播放特地製作的影片悼念，6人親友與隊員都懷著傷痛追憶逝者，不捨心目中的英雄就這樣離去，紛紛許諾來世要再當家人、弟兄。

平鎮分隊小隊長黃嘉男說，同為小隊長的李翰霖個性穩重，救災表現認真負責，平時興趣喜歡泡茶、喝咖啡、騎重機，過去因高中念資訊科，很擅長電腦，自己也常向他請教電腦疑難雜症，如今殉職離去，特別感念他「精神會留在分隊、留在大家的心中」，希望在另個世界繼續未完任務。

平鎮分隊隊員林尉熙被發現昏迷前，仍掛心其他隊員安危，主動分享氧氣瓶捨身救人，同隊隊員梁家源說，林尉熙平時就很熱心助人，救災時總是把別人放在心裡，「聽到你在火場最後表現，就是你會做的事情」，但也很不捨林尉熙為此犧牲自己，「很偉大也很傻」，但仍不禁為林尉熙驕傲，「如果有人問我說，這輩子發生最好最棒的事情，我會說是認識了你 」。

埔心分隊隊員吳培瑄也不捨小隊長游曜陽殉職，吳說，游小隊長總是在大家面前表現很有活力的樣子，想對他說聲辛苦了，如今勤務結束，希望能放下好好休息，同隊女隊員葉亮均也說，游小隊長個性開朗，與年輕隊員都能打成一片，就像在分隊的爸爸一般，記得事發當天，游還開玩笑跟值班台學長說，「不要太想我，我馬上就回來」，怎知一去不回，「現在要很想他」。