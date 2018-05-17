沒繫安全帶開匝道被罰3千 法官：匝道也是國道

2018-05-17 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市吳姓男子去年4月29日6 時30分許，開小貨車往基隆在八堵上國一匝道入口處，被國道警攔下，未繫安全帶開罰3000元，吳男認為該處只是匝道，頂多只能以在一般道路未繫安全帶，開罰1500元，法官不這麼認為，駁回吳男的行政訴訟。

吳男指出，他106 年2 月16日喪子，精神欠佳、恍惚，本應行駛於一般道路上，卻不小心駛入國道一號匝道口，還未駛入高速公路範圍就遭員警攔查，當時忘了繫安全帶，但該處只是匝道，應非屬在高速公路上違規，裁決書記載他行駛於高速公路，應屬有誤，聲請原處分撤銷。

法官調查表示，交流道、匝道作為高速公路與其他道路之交接點，乃屬高速公路轄區，汽車行駛於其間而不遵使用限制者，乃屬於在高速公路之違規。

當天警員在該處設攔檢點，示意吳男暫停，警員說「安全帶不是看到警察才拉啦」，吳說「忘記了」、「不好意思」等語，警員要求原告靠邊停車，其後有警員對於原告開單，足資顯示吳受員警攔停並遭開單舉發的位置，確實在國道一號北向八堵入口之匝道上。