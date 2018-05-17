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女團AMOi-AMOi趕通告忘了行李箱 正妹女警幫找回

2018-05-17 15:17聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

馬來西亞和台灣網紅組成的大馬女子團體AMOi-AMOi，5月來台宣傳新EP，成員Stella 晴晴（21歲），May Ng吳翠媚（21歲），ET 依渟（ 20歲），ShaoQi 洪少琦（22歲），前天趕通告時，把裝有宣傳服的行李箱忘在計程車上，她們頂著閃亮的複製人造型前往萬華分局漢中街派出所報案，幸好正妹女警連盈智約30分鐘順利找回行李箱。她們大讚，這是全台最正女警，謝謝幫忙。

15日她們前往中央廣播電台上通告，宣傳下個月將發行的EP，結束行程後分別搭計程車離開，翠媚和少琦同一台車，晴晴與依渟同台車，抵達目的地時，卻忘了拿行李箱，周五要使用的宣傳服全在裡面，眾人苦惱不知如何是好，但還是因行程緊湊，先到西門町拍攝影片。

當天晚上8點50分，經紀人帶著她們進入西門町的漢中街派出所，由於服裝造型相同、鮮豔，一頭橘色亮髮吸引注意，值班女警連盈智上前協助，得知行李箱忘記帶下車，透過計程車收據上的車牌快速找到司機大哥電話，撥打電話起出沒人接聽，連員耐心再度撥打電話，這回司機大哥妻子接聽，並說「行李箱就近送到三張犁派出所」。

連盈智再度通知三張犁派出所確認行李箱及內容物無誤，昨天傍晚AMOi-AMOi已順利取回行李箱。她們透過經紀人表示，她是全台灣最正女警，人美心善良又有耐心，「謝謝她幫我們找回我們的行李箱」。連員表示，因派出所位處西門町，所內同事都很常處理遺失或拾得案件，樂於協助民眾找回物品。

經紀人表示， AMOi-AMOi從馬來西亞來台灣，預計有3周的宣傳行程，平時住在大安區的公司宿舍，喜歡吃宿舍附近24小時營業的的小籠包，這段期間早上練舞、上通告，晚上才能返回宿舍休息，台灣警察辦事很有效率，處理事情的態度很友善，才能在我們緊湊的行程中，順利找回行李箱。

亮眼的馬來西亞女團AMOi-AMOi大讚正妹女警處理案件耐心又有效率。記者蕭雅娟...
亮眼的馬來西亞女團AMOi-AMOi大讚正妹女警處理案件耐心又有效率。記者蕭雅娟／翻攝
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亮眼的馬來西亞女團AMOi-AMOi和正妹女警連盈智自拍合影。記者蕭雅娟／翻攝
亮眼的馬來西亞女團AMOi-AMOi和正妹女警連盈智自拍合影。記者蕭雅娟／翻攝
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Stella 晴晴，May Ng吳翠媚，ET 依渟，ShaoQi 洪少琦（左往右...
Stella 晴晴，May Ng吳翠媚，ET 依渟，ShaoQi 洪少琦（左往右）趕通告忘了行李箱，正妹女警連盈智協助找回。記者蕭雅娟／翻攝
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馬來西亞計程車宿舍

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