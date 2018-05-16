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養生館深夜傳火警 消防局救出四人

2018-05-16 23:48聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市八德路2段一處養生按摩館，今天晚間近11時許傳出火警，台北市消防局共疏散17人，並以雲梯車救出四人，所幸無人受傷，耗時近20分鐘撲滅。

台北市消防局出動消防車20輛、救護車3輛和人員68名，現場初步勘查是4樓洗衣機起火燃燒，但仍在釐清火警原因中。

台北市一處養生館傳出火警。照/讀者提供
台北市一處養生館傳出火警。照/讀者提供
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救護人員評估被救出的民眾狀況，所幸無大礙。照/讀者提供
救護人員評估被救出的民眾狀況，所幸無大礙。照/讀者提供
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台北市一處養生館傳出火警。照/讀者提供
台北市一處養生館傳出火警。照/讀者提供
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