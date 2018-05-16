養生館深夜傳火警 消防局救出四人

2018-05-16 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市八德路2段一處養生按摩館，今天晚間近11時許傳出火警，台北市消防局共疏散17人，並以雲梯車救出四人，所幸無人受傷，耗時近20分鐘撲滅。