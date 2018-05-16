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影／新莊鐵皮廠全面燃燒 一人燒燙傷送醫

2018-05-16 16:34聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天下午3時39分獲報，新莊區福營路25巷內，一間鐵皮工廠冒出火煙，消防局出動42輛消防車趕往現場時，發現一層樓的連棟式鐵皮屋工廠已全面燃燒，消防人員目前正全力搶救中。

消防人員趕抵現場時，一名年約60多歲的男子，疑似工廠負責人意識清醒，但全身有2度約45%燒燙傷，緊急送往板橋亞東醫院急救。

據了解，工廠今天只有老闆一人上班，工廠主要做研磨拋光，並無其他員工在工廠，消防人員目前仍在全力撲救中。

新莊區福營路25巷內，一間鐵皮工廠火警，消防局出動42輛消防車全力搶救中。記者王...
新莊區福營路25巷內，一間鐵皮工廠火警，消防局出動42輛消防車全力搶救中。記者王長鼎／翻攝
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新莊區福營路25巷內，一間鐵皮工廠全面燃燒，消防人員目前正全力搶救中。記者王長鼎...
新莊區福營路25巷內，一間鐵皮工廠全面燃燒，消防人員目前正全力搶救中。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防局今天下午3時39分獲報，新莊區福營路25巷內，一間鐵皮工廠冒出火煙，...
新北市消防局今天下午3時39分獲報，新莊區福營路25巷內，一間鐵皮工廠冒出火煙，消防局出動42輛消防車趕往現場時，發現一層樓的連棟式鐵皮屋工廠已全面燃燒，消防人員目前正全力搶救中。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防局今天下午3時39分獲報，新莊區福營路25巷內，一間鐵皮工廠冒出火煙，...
新北市消防局今天下午3時39分獲報，新莊區福營路25巷內，一間鐵皮工廠冒出火煙，消防局出動42輛消防車趕往現場時，發現一層樓的連棟式鐵皮屋工廠已全面燃燒，消防人員目前正全力搶救中。記者王長鼎／翻攝
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