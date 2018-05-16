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三輪車阿伯無視紅燈飆進車陣 騎士驚「神風特攻隊！」

2018-05-16 12:03聯合報 記者江孟謙╱即時報導

袁姓網友在爆料公社貼出一段影片，稱「疑似日本神風特攻隊成員，在永和街頭出現，我相信他上輩子陰德積了不少......。」畫面中一名老伯踩著三輪車飆速，無視紅燈號誌直闖入口，險些被汽車撞上，讓停等紅燈的用路人驚呼連連。

警方表示，依照道路交通條例第74條，慢車駕駛人不服從執行交通勤務警察之指揮或不依標誌、標線、號誌之指示，可開罰300至600元；也有網友留言，「先別管神風特攻隊了，你知道你的小孩沒戴安全帽嗎？」

這名阿伯踩著三輪車飆速無視紅燈。記者江孟謙／翻攝
這名阿伯踩著三輪車飆速無視紅燈。記者江孟謙／翻攝
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爆料公社警察

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