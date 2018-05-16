三輪車阿伯無視紅燈飆進車陣 騎士驚「神風特攻隊！」

2018-05-16 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



袁姓網友在爆料公社貼出一段影片，稱「疑似日本神風特攻隊成員，在永和街頭出現，我相信他上輩子陰德積了不少......。」畫面中一名老伯踩著三輪車飆速，無視紅燈號誌直闖入口，險些被汽車撞上，讓停等紅燈的用路人驚呼連連。