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飆太快？通車不到2個月 台東新松高架橋6起車禍

2018-05-16 10:34聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東南迴公路新香蘭至松子澗高架橋，昨天下午發生一起北上自小客車疑未注意車前狀況，失控衝入對向南下車道，造成兩輛車擦撞，所幸駕駛僅輕傷沒有生命危險，而後方車輛行車紀錄器拍下整個事故過程。公路單位呼籲新松高架橋尚未全線完工，速限40公里務必遵守行駛。據了解，南迴新松高架橋通車不到2個月已發生6起車禍

「喔！夭壽！車速這麼快，下一秒前車就GG！」行車紀錄器拍到一輛北上台東周姓男子（24歲）駕駛自小客車行經新松高架橋時，不明原因突然整輛車跳了起來，並失控衝入南下車道，導致南下一輛蔣姓女子（28歲）駕駛自小客車反應不及擦撞上去；而跟在肇事車輛後方的車子駕駛，上一秒還在跟副駕駛座乘客講說卡車都開這麼快，下一秒前車就發生事故。

警方初步研判這起車禍疑肇事車主未注意車前狀況導致，不過，肇事駕駛認為是橋梁伸縮縫的問題才導致車輛跳躍失控。公路總局大武工務段表示，橋梁伸縮縫沒有問題，新松高架橋目前尚未全線完工，僅開放2車道通行，速限40公里務必遵守行駛。

據了解，香蘭至松子澗高架橋自今年3月22日開放通行以來，已經發生6起交通事故，警方指出，事故原因主要是未減速慢行、未注意車前狀況及違規超車等，新松高架橋僅開放2線車道通行，加上有3處大彎道，用路人如未遵守速限行駛，就易發生危險。

台東南迴公路新香蘭至松子澗高架橋昨天再傳車禍，通車不到2個月已發生第6起車禍。圖...
台東南迴公路新香蘭至松子澗高架橋昨天再傳車禍，通車不到2個月已發生第6起車禍。圖／大武警分局提供
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車禍台東南迴公路

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