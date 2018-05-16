影／飼主駕車遛狗致流血還辯運動 動保所：虐狗罰1.5萬

2018-05-16 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名男子把飼養的黑狗綁在貨車後方行進，被愛狗人士發現狗的腳被拖到流血，且氣喘吁吁，質疑「怎可把狗拖成這樣，都流血了」，男子則表示，他不能帶狗運動嗎？他開車開很慢。警方獲報進行處理。基隆動保所表示，已屬虐狗行為，違反動保法將開罰。

親民黨基隆市中山區聯絡處主任涂慧玲，今天在她臉書及「基隆人大小事」臉書社群貼文，影片是有一輛貨車後面綁了一條黑狗，可以明顯看到狗的腳已流血，一名愛狗人士當場質疑，引發爭執。

這名愛狗人士大聲斥說「整個腳都拖到流血，血流成這樣」。一名婦人到狗旁邊摸著狗說，「剛才開很慢」，並拉著狗表示要回家了。

愛狗人士質疑，這時車上另下來一名男子說，「我家的狗不能帶出來運動，不能洗澡嗎，人都會喘狗不會喘嗎，狗不能運動嗎，不能帶到海邊洗澡嗎」。但愛狗人士回他「怎麼可以拖成這樣？」男子回嗆「是誰給牠拖，速度很慢，我沒有養嗎，不能運動嗎」。

涂慧玲說，可惡的用車拖狗，虐狗的殘忍行為，這不叫虐狗什麼才叫虐狗？「你說狗是你養的，換作是你，我也用同樣時速，同等的時間讓你被車牽著運動一下好不好？」

涂慧玲表示，這是她朋友的姪子，路見不平見義勇為的錄影影片，他們為了此事也不怕麻煩的特別前往中華路派出所報案，並聯絡動保所處理。

基隆動保所長陳瑞濱說，飼主恐違反動保法第五條第二項第七款，會罰1萬5000元，要等飼主陳述意見後開罰。民眾質疑把狗綁在後面，狗的腳跑到流血，這算運動還是不當虐狗？陳瑞濱說，動保法第五條第二項飼主對於其管領之動物，不得以汽、機車牽引寵物。

陳瑞濱表示， 有下列情事之一者，處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰：一、違反第五條第二項第一款至第十款各款之一或第六條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡。