桃園敬鵬惡火 倖存消防員呂宗郁出院了

2018-05-16 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園敬鵬工業4月28日惡火，受困火場幸運獲救的桃園市消防局消防隊員呂宗郁，經國軍桃園總醫院救治，傷勢好轉穩定，昨天（15日）下午出院，返回台南官田老家休養身體，待身體狀況許可，再重回消防工作崗位。

4月28日桃園平鎮工業區深夜惡火，31歲呂宗郁和其他6名消防隊員受困火場。第一位被救出的消防隊員呂宗郁，經送往國軍桃園總醫院急救，他獲救時仍有意識，恢復清醒後第一件事，就是關心一起進火場的弟兄安危，還用顫抖的手在字條上寫下「其它（他）人有出來嗎」。

醫護人員擔心仍插管治療中呂宗郁，情緒波動太大，善意瞞騙回說，「都有出來」。直至上周病情好轉、轉入普通病房，透過精神科醫師口中呂宗郁才得知，這場無情大火造成6名勇消殉職，他當場痛哭失聲、久久不能自己。經其他消防同仁、醫護人員安撫後，才恢復平靜心情。

母親節那一天，義消幹部代訂母親節蛋糕，讓呂宗郁和一直守在病房照顧他的媽媽、爸爸，在病房內合切蛋糕。歷經這次火劫，一家三口感動落淚，他們很感謝在第一時間，冒險衝入火場救人的消防弟兄。