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宣傳片拍成意外片 令人敬畏的警消鬼才導演

2018-05-16 09:00聯合報 記者林保光游振昇陳宏睿／連線報導

台中市消防局自製微電影宣導登山安全，被質疑怪力亂神。 圖／取自消防局微電影
台中市消防局自製微電影宣導登山安全，被質疑怪力亂神。 圖／取自消防局微電影
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政府單位近年來自拍微電影、宣導短片蔚為風氣，有些發揮正面作用，順利引領輿論風向，有些則產生反效果，招來網友兩極評價，甚至因爭議太大，最後只好趕緊下架，避免不必要的困擾，成為「短命」的影片。

登山恐怖片 嚇不到人氣死人

台中市消防局最近自製的微電影「聽見山域求救聲音」，以詼諧、配樂和帶有恐怖片的手法，向大眾宣導登山安全，但字幕出現「爬不動登山社」和「9487同學會」等內容，引發網友質疑「諷刺」登山者，甚至批評影片「怪力亂神」，讓人感到害怕，尤其有專業山友不以為然。

製片人解釋，影片是宣導登山者迷路時可使用救援定位系統，並注意自己體能，主要對象是一般登山客，非專業山友。中市消防局長蕭煥章原先在臉書分享這段影片，但考量部分網友的「不同見解」，一天後刪除貼文，他說，將與拍攝製作團隊討論、調整後，再視情況重新分享。

警匪鬥智片 大家都只看字幕

高雄市警局「高雄讚警管家」App為加強反詐騙宣導工作，今年3月曾貼一段連結大陸電影「巨額來電」的片段，內容是女演員桂綸美飾演詐騙集團成員，教導手下如何冒充官員，示範電話行騙的伎倆。沒想到，影片裡全是簡體字，引起「打詐已不分兩岸」爭議，警方認為不妥當，當天便下架。

負責貼文的員警表示，詐騙集團的手法，不只是大陸民眾遭殃，台灣人也會受騙，由於裡面有台灣演員，而且劇情與真實詐騙手法沒兩樣，才會貼連結網址，主要是希望提醒民眾，接到類似電話要小心求證，別輕易受騙，但沒想到卻因簡體字而引起爭議。

溫馨催淚片 被罵慘仍被懷念

台中市警局TCPB前年底貼出一段宣傳員警好人好事短片，警員巡邏時發現一名88歲老先生昏倒在電動輔助車上，後來平安護送老先生返家；沒想到影片上架後，引發網友留言批評家屬，「為何不照顧好老人家」、「讓老人到處亂跑」，致老先生家人一度要求警方將影片下架。

警方向對方解釋，主要是提醒大家多關心失智老人，影片是「做好事」，沒有惡意。不料老先生一周後病逝，這段影片也成為他的「最後身影」，家人反而向警方索取這段影片，在告別式時播放，供親友緬懷老先生。

警界最佳男主角 收賄也不手軟

今年警專招生海報中，一位化妝成賣豬肉的埋伏警員，海報上寫著「為了緝捕嫌犯，我的Cosplay沒有極限。」曾引起網友好評，連警政署臉書NPA署長室都曾分享該張海報。

不料，海報主角、新北市瑞芳警分局偵查佐賴柏瑞涉嫌利用偵辦電信詐欺案件之機會，向詐騙集團成員林姓男子收受35萬元之賄賂，被基隆地檢署查獲後20萬交保。讓這波宣傳廣告變得尷尬。

警專今年招生海報的男主角賴柏瑞涉嫌向詐騙集團收賄35萬元。 記者王長鼎／翻攝
警專今年招生海報的男主角賴柏瑞涉嫌向詐騙集團收賄35萬元。 記者王長鼎／翻攝
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噴血動作片 改變警察一生

高雄市警局為爭取民眾支持警察捍衛執法尊嚴，2016年3月間在臉書推出「愛與鐵血」系列影片，內容都是警察打擊犯罪、為民服務的冒險和辛勞實況，雖有反對聲浪，但因影片讓民眾身歷其境，網友點閱數動輒數10萬以上，發揮引領捍衛警察執法尊嚴的輿論風潮。

「愛與鐵血」系列至今已推出97集，去年2月9日第24集，派出所長遭毒犯駕車衝撞負傷，路過女護士要載他就醫，點閱數高達318萬。去年8月7日第62集，毒嫌拒絕盤查飛車逃逸，途中撞傷警員落網，點閱數也高達263萬次，警方藉此主張修法重罰攔檢不停的駕駛人，獲得許多人支持。

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