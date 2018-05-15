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警爆料所長要求包庇酒駕 分局：先記2申誡再查實情

2018-05-15 20:34聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市警中和分局員警向媒體爆料，指所屬長官要求包庇酒駕，表示長官在開會時，暗示員警如果攔到地方仕紳酒駕時，不能開單辦理，「包一包、收起來」就好；長官甚至還失控在所內飆罵員警髒話，分局今天傍晚表示已查出不當指示是一名所長，已處分二支申誡，並調查是否確實要求同仁包庇酒駕，若屬實將調整非主管職務。

依據員警向媒體提供的所內監視器畫面，可見這名所長對基層飆罵「你算老幾、走著瞧、不爽喔、你爽不爽、你會爽嗎、寫個報告，大家走著瞧」；另外，員警也提供開會時的錄音檔，所長詢問「問一個實務題，周董不認識請舉手，今天你攔到周董，你要怎麼做，他有違規，或有喝一點小酒，會開單嗎？」

所長詢問員警「態度很強硬，不依你的指示吹氣的話，把他上銬開下去？」員警回答「依規定做拒測」，所長回富「依規定跟他做拒測單喔……，如果你這樣做的話，說難聽點，我個人看法，包一包、收起來就好啦，如果你思維是這樣的話，所長跟你講滿口仁義道德就白講了。」

中和分局今晚針對報導，發出聲明稿指出，該名所長在今年3月16日10時因細故辱罵員警，分局得知後，主動展開調查，發現陳確實言行失當，事後雖已向員警道歉，並取得諒解，仍有疏失；分局依違反警察人員獎懲標準第7條第4款規定，予以申誡二次，以示警惕。

分局表示，另外所長在派出所勤前教育詢問員警如執勤攔查遇地方仕紳酒駕，應如何處理，所言與員警認知產生落差，遭員警指控言行失當部分，如經查屬實，將依相關規定究責，並建請調整非主管職務。

分局指出，一向要求員警秉持依法行政，執法不因身分不同而有所差別待遇，將持續宣導所屬員警，務必遵守相關法律規定。

新北市警中和分局員警向媒體爆料單位所長要求包庇酒駕，並在所內飆罵髒話，分局先將所...
新北市警中和分局員警向媒體爆料單位所長要求包庇酒駕，並在所內飆罵髒話，分局先將所長處分二支申誡，並調查是否確實要求同仁包庇。圖／報系資料照片
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