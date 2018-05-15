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洩密案判四個月 黃國昌：馬得了便宜還賣乖

影／男墜樓驚險影像曝光 路過小黃救他一命

2018-05-15 16:10聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市吳姓男子今天上午站在一處公寓3樓陽台揚言要跳樓，警方找到他母親到場勸說無效，男子自3樓墜下，幸好路過計程車險救一命，計程車行車記錄器影像下午曝光，清楚錄下墜樓驚險獲救過程。

基隆市警察局第二分局和一路派出所，今天上午8時許接獲報案，平二路27歲吳姓男子情緒失控，附近居民深怕男子失足摔落，緊急通報警方及消防單位前來救助，警方獲報立即前往，員警發現場是一處空屋，並無人居住，吳男住在附近。

員警到達後，吳男在3樓陽台外吼叫，員警與熱心民眾極力勸說吳男勿做傻事，同時通知他母親到場協助，吳母不斷勸說，但吳男不為所動，逕自從3樓陽台跳下，好巧不巧，剛好有一輛高姓司機駕駛的計程車駛過，吳男掉落於計程車前擋風玻璃及引擎蓋後翻滾至地面，緩衝其下墜重力，驚險撿回一命。

現場醫護人員緊急將吳男送醫治療，目前無生命危險。高姓運將的計程車子遭撞毀嚴重，整個凹陷，擋風玻璃全毀，他直說自己太倒霉，所幸未受傷，但他也說，車子因此救了吳男一命，算是不幸中的大幸，也算功德一件。

第二分局分局長林振明呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

基隆市吳姓男子今天上午情緒失控，站在一處公寓3樓陽台揚言要跳樓，警方找到他母親到...
基隆市吳姓男子今天上午情緒失控，站在一處公寓3樓陽台揚言要跳樓，警方找到他母親到場勸說無效，男子自3樓墜下，幸好路過計程車險救一命，計程車行車記錄器影響下午曝光。圖／ 警方提供
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基隆市吳姓男子今天上午情緒失控，站在一處公寓3樓陽台揚言要跳樓，警方找到他母親到...
基隆市吳姓男子今天上午情緒失控，站在一處公寓3樓陽台揚言要跳樓，警方找到他母親到場勸說無效，男子自3樓墜下，幸好路過計程車險救一命，計程車行車記錄器影響下午曝光。圖／ 警方提供
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基隆市吳姓男子今天上午情緒失控，站在一處公寓3樓陽台揚言要跳樓，警方找到他母親到場勸說無效，男子自3樓墜下，幸好路過計程車險救一命，計程車行車記錄器影響下午曝光。圖／ 警方提供
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計程車警察行車記錄器

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