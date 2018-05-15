影／男跳樓被小黃接正著 衰運將慶幸：救了他一命

2018-05-15 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市27歲吳姓男子今天上午8點多，在平二路一處舊公寓3樓，揚言要跳樓，還大喊救命，救護車及消防車趕至時，他剛好跳下，但幸好墜落在一輛行進中的計程車引擎蓋上，整個凹陷，擋風玻璃也全碎。高姓司機覺得很衰，開小黃30年第一次遇到有人從天而降，但認為也因為這樣，救了男子一命，心中才釋懷。

警方說，今天上午7點多，27歲吳姓男子到住處附近一棟無人住的舊公寓3樓，爬出欄干在陽台上喊叫，一下子說要跳樓，一下子喊救命，附近商家發現後趕緊打119報案，但消防車及救護車趕至時，吳男已跳下。

據附近一家早餐店老闆娘說，當時男子不偏不倚就墜在一輛行進中的計程車上，再滾落地面，幸好計程車救了他，否則直接墜地後果不堪設想。救護車將吳男送醫，他還有意識，傷勢不算嚴重，目前仍在救治中。

高姓小黃運將說，他上午剛好開車到附近到要載客，因看到後面有救護車靠近，準備靠邊要讓救護車過，所以往邊邊靠，沒想到突有一名男子從天而降，真是「天上掉下的禮物」，砰好大一聲，他嚇死了，幸好車上沒有乘客，整個引擎蓋都凹陷了，擋風玻璃也都碎了，他看了很心疼，表示要求償。