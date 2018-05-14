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台版驅逐低端人口：身障團體遭迫遷，何去何從？

身障阿公騎機車上國道 撞掉落枕木倒地

2018-05-14 15:31聯合報 記者吳政修╱即時報導

81歲身障阿公騎3輪機車誤上國道，撞掉落枕木翻車。記者吳政修／攝影
81歲身障阿公騎3輪機車誤上國道，撞掉落枕木翻車。記者吳政修／攝影
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81歲謝姓身障阿公今天上午騎改裝過的3輪機車誤上中山高速公路，在北上新營段撞上掉落的枕木後，摔倒在路旁，送醫急救中。

據路過的駕駛人說，今天上午10點多，阿伯渾身是血，倒在路肩與外側車道之間，救護車抵達後送柳營奇美醫院，阿伯住永康區，已通知家屬前往醫院，目前還在急救中。

國道四隊表示，10點多，據報指有一輛3輪機車在中山高速公路北上295公里處，警方立刻趕往現場，阿伯疑撞到掉落的枕木後跌倒，倒在路旁，據拖吊車司機表示，看起來右腳比較嚴重全是血。

車禍由警方處理，並調閱監視器調查掉落枕木的車子。

81歲身障阿公騎3輪機車誤上國道，撞掉落枕木翻車。記者吳政修／攝影
81歲身障阿公騎3輪機車誤上國道，撞掉落枕木翻車。記者吳政修／攝影
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高速公路國道救護車

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