身障阿公騎機車上國道 撞掉落枕木倒地

2018-05-14 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



81歲身障阿公騎3輪機車誤上國道，撞掉落枕木翻車。記者吳政修／攝影 分享 facebook

81歲謝姓身障阿公今天上午騎改裝過的3輪機車誤上中山高速公路，在北上新營段撞上掉落的枕木後，摔倒在路旁，送醫急救中。

據路過的駕駛人說，今天上午10點多，阿伯渾身是血，倒在路肩與外側車道之間，救護車抵達後送柳營奇美醫院，阿伯住永康區，已通知家屬前往醫院，目前還在急救中。

國道四隊表示，10點多，據報指有一輛3輪機車在中山高速公路北上295公里處，警方立刻趕往現場，阿伯疑撞到掉落的枕木後跌倒，倒在路旁，據拖吊車司機表示，看起來右腳比較嚴重全是血。