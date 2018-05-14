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衛生紙、電信499之亂 財經專家：二個字破解這些現象

美中制裁戰：川普成了「中興」最大救星？

男子在人家門口拉一坨屎 屋主氣：對面就是麥當勞

2018-05-14 12:41聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市光復路上一處民宅門口，上周五被張姓屋主發現門口出現一坨屎，原本以為是沒公德心的飼主遛狗沒清大便，沒想到一調閱監視器，竟然從影片中看到一名男子拿著衛生紙衝忙跑到他家門口「就地解放」，而拉完的便便，就這樣留在他家門口，屋主氣得將監視器畫面PO上網，痛罵「對面就是麥當勞，為何要在別人家門口便溺」。

張姓屋主在《新竹大小事》指出，由於住家對面就是麥當勞，質疑沒公德心的男子為何不忍耐多走幾步路，而要在別人家門口亂便溺。「鄰居一早看到時，還在研究是狗屎還是人屎？」張姓屋主氣憤指出，「如果是狗糞我還可以接受」，沒想到調閱監視器發現，一名貨車司機疑似內急，從車上拿出衛生紙後，飛奔往張姓屋主家門口就地解放，還挑選有車子擋住的地方當作掩護，離譜行徑讓網友紛紛大罵「噁心！」。

民俗專家張益銘指出，民間認為排泄物是相當汙穢不堪的東西，如果遇到此事，只要將排泄物撿起清理，帶回家中沖到馬桶或丟到垃圾桶中打包就能化解，並象徵將「黃金」帶入家門，先前苗栗竹南發生過類似狀況，店家將排泄物掃到家中，生意竟然越來越好。新竹市府環保局表示，依據《廢棄物清理法》第27條第7款規定，隨地便溺可處1200至6000元罰鍰。

張姓屋主調閱監視器發現家門口竟然被一名男子隨意便溺。圖／翻攝自《新竹大小事》
張姓屋主調閱監視器發現家門口竟然被一名男子隨意便溺。圖／翻攝自《新竹大小事》
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張姓屋主憤怒在臉書社團《新竹大小事》PO文。圖／翻攝自《新竹大小事》
張姓屋主憤怒在臉書社團《新竹大小事》PO文。圖／翻攝自《新竹大小事》
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張姓屋主調閱監視器發現家門口竟然被一名男子隨意便溺。圖／翻攝自《新竹大小事》
張姓屋主調閱監視器發現家門口竟然被一名男子隨意便溺。圖／翻攝自《新竹大小事》
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