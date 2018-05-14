列冊關懷獨老減少 專家憂黑數

2018-05-14 00:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



獨居老人比率增加，列冊關懷對象卻減少，是否互為矛盾？ 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛生福利部統計，我國六十五歲以上獨居者比率提高，但列冊關懷對象卻逐年減少，衛福部認為是社區關懷據點增加、照顧網絡綿密現象，但專家憂心會有黑數，建議政府找出被遺落在關懷網外的獨居老人，適時提供協助。

六十五歲以上獨居或同住者無照顧能力，當無直系血親卑親屬或該親屬未居住同縣市者，就是所謂的獨居老人。

衛福部調查顯示，民國九十八年全台六十五歲以上獨居人數占所有人口的百分之九點二，一○二年占比為百分之十一點一，獨老比率增加，但列冊關懷人數卻遞減，從民國八十九年的五萬三千多人降到去年的四萬五千多人，列冊獨老占六十五歲以上人口數從百分之二點八降到一點四。

衛福部社家署副署長陳素春解釋，列冊關懷的獨老人數下降，可能是過去照顧網絡不足，現在全台有近三千個社區關懷據點，照顧網絡綿密，且有些獨老認為自己可照顧自己而不願被列冊，也有人不喜被打擾、拒絕關懷。

不過，陽明大學高齡與健康研究中心教授陳亮恭認為，過去獨居者較多為無配偶的榮民，但隨著這些人死亡或接受退輔會安置住進榮民之家，使榮民從最多獨居人數一萬多人遞減至去年的二千二百多人，應是列冊關懷的獨老人數變少的原因。

陳亮恭說，從老人居住狀況調查可看出，有六成獨老自願並喜歡獨居，有人生活功能不錯，也有人狀況不好卻沒進到關懷網絡；他舉例，台北市蘭州國宅石頭湯計畫，醫療團隊拜訪發現有不少需要長照服務的獨老沒被地方政府列冊關懷，也少了社福資源支持管道，他建議地方政府與社區協力找出被遺落在關懷網外的黑數，並建立充分的資源服務，在獨老需要時及時救援。

陳素春說，通常地方政府會訪視獨老，評估是否需列冊關懷，再結合民間志工提供電話問安、關懷訪視、居家服務、送餐服務或陪同就醫等服務。若獨老有安全考量，則補助安裝緊急救援裝置，和地方警政單位系統連線，每半年會重評一次。