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黑鷹正駕駛族名印上住警器 女兒樂捐續父愛

2018-05-13 19:38聯合報 記者林伯驊╱即時報導

今年二月初後送病患卻意外墜海的黑鷹直升機正駕駛康萬福，任職高市消防局苓雅分隊女兒康汶羽今捐出100顆「住宅用火災警報器」，上面印著父親族名「Ngerel．Pacekelj」，她認為父親工作本身是助人，如同一般常見捐贈救護車，她捐住警器，盼延續父親助人的精神。

康汶羽透露，從事情發生當下，她心中就了解會是最壞的結果，家人上月也舉辦追思會，雖已有機身打撈上岸，仍未找到父親，她雖難過但逐漸學著面對，回來上班沒時間亂想，反而空閒時思念湧上心頭，她會去曾和爸爸運動的地方，或無限播放爸爸愛的歌，用自己方式想念。

「可能工作上生離死別看多了！」康汶羽說，消防員就是救災、救護，苓雅分隊的轄區不少住宅大樓，處理過不少老人救護，她能比同齡更堅強些；在自己的能力之餘，她想到爸爸當黑鷹直升機駕駛本身也是助人，想延續他的精神，與家人討論後決定自掏腰包買住警器，印上父親排灣族名字「Ngerel．Pacekelj」，送給高市消防局幫更多需要的人。

康汶羽說，雖然住警器小小的，但在深夜時能及早警示民眾逃生，相當有效用，若有需要者可向高市消防局洽詢，一般居住屋齡30年老屋，或家中有弱勢者，都可免費申請安裝。高市消防局第一大隊一中隊副中隊長黃俊綾今下午頒感謝狀，也期許拋磚引玉。

康汶羽捐住警器盼延續父親助人的愛。記者林伯驊／攝影
康汶羽捐住警器盼延續父親助人的愛。記者林伯驊／攝影
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苓雅分隊消防員康汶羽（左起）捐100個住警器，副中隊長黃俊綾頒感謝狀。圖／高市消...
苓雅分隊消防員康汶羽（左起）捐100個住警器，副中隊長黃俊綾頒感謝狀。圖／高市消防局提供
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康汶羽指住警器雖小小一個，但深夜時有效及早通知住戶逃離災害。記者林伯驊／攝影
康汶羽指住警器雖小小一個，但深夜時有效及早通知住戶逃離災害。記者林伯驊／攝影
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康汶羽共捐100個住警器。記者林伯驊／攝影
康汶羽共捐100個住警器。記者林伯驊／攝影
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住警器印有康汶羽父親、黑鷹直升機正駕駛康萬福的族名。記者林伯驊／攝影
住警器印有康汶羽父親、黑鷹直升機正駕駛康萬福的族名。記者林伯驊／攝影
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黑鷹直升機老屋消防員
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