黑鷹正駕駛族名印上住警器 女兒樂捐續父愛

2018-05-13 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



今年二月初後送病患卻意外墜海的黑鷹直升機正駕駛康萬福，任職高市消防局苓雅分隊女兒康汶羽今捐出100顆「住宅用火災警報器」，上面印著父親族名「Ngerel．Pacekelj」，她認為父親工作本身是助人，如同一般常見捐贈救護車，她捐住警器，盼延續父親助人的精神。

康汶羽透露，從事情發生當下，她心中就了解會是最壞的結果，家人上月也舉辦追思會，雖已有機身打撈上岸，仍未找到父親，她雖難過但逐漸學著面對，回來上班沒時間亂想，反而空閒時思念湧上心頭，她會去曾和爸爸運動的地方，或無限播放爸爸愛的歌，用自己方式想念。

「可能工作上生離死別看多了！」康汶羽說，消防員就是救災、救護，苓雅分隊的轄區不少住宅大樓，處理過不少老人救護，她能比同齡更堅強些；在自己的能力之餘，她想到爸爸當黑鷹直升機駕駛本身也是助人，想延續他的精神，與家人討論後決定自掏腰包買住警器，印上父親排灣族名字「Ngerel．Pacekelj」，送給高市消防局幫更多需要的人。