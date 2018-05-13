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中職／郭泓志要歸隊了 15日重返悍將一軍

登山失蹤7天奇蹟獲救 他怎麼活下來？

2018-05-13 18:21聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹市邱姓男子5日帶愛犬到新竹縣尖石鄉爬山，迷路後致電對外求救，邱男第二天就把糧食吃完，他靠著吃花生維持基本體力，並住在水源邊，食用野菜來充饑，終於挺到山搜小組前來救援，順利獲救。

邱姓男子子失蹤的地點在錦屏山區，地點相當偏遠，由於他離開時正遇到小崩塌，只好從不同的路離開，未料，一走就迷失了方向。

邱男報案後，經由消防人員提醒，選擇離水源近的地方。山搜小組聽聞他提及，附近有原住民搭的工寮，趕緊告訴他，住在那邊比較安全。

協助搜救的竹東分隊隊員吳忠任說，邱男因第二天就把糧食吃完，他也食用自己能辨識的野菜來充饑，另外晚間待在工寮，感受到很多動物在附近，還曾看到動物發亮的眼睛，但沒有攻擊性，邱男猜想可能是山羌，且有愛犬在身旁，心才安定的下來。

不過，這七天晚間提心吊膽，讓他體力耗盡。第一個接觸到邱男的竹縣政府消防局第二大隊小隊長馬明義，找到他時說，「趕快把東西收一收，我帶你離開，晚上就跟著我們一起升火紮營，再煮晚餐給你吃！」一番話，讓邱男放聲痛哭，直說「他走過新竹縣無數的山，沒有想過會有受困的這一天」。

新竹縣政府消防局獲報後，這次出動55人次、直昇機1台、車輛15台，針對失蹤者可能行走的路線兵分多路擴大搜尋，11人晚間順利巡獲。

新竹縣消防局說，這次搜救任務不同以往，路程特別險峻，為了能快點找到失蹤者，3人小組捨棄平緩的山路，選擇從1900公尺的地方，直接下切600公尺到達溪谷，沿途雜木叢生，需靠著雙手不斷撥開，露出一點空間趕緊穿越，又因為地勢陡峭近75度，沿途幾乎都是用「滑」的滑下坡，相當辛苦。

為了能快點找到失蹤者，3人小組捨棄平緩的山路，選擇從1900公尺的地方，直接下切...
為了能快點找到失蹤者，3人小組捨棄平緩的山路，選擇從1900公尺的地方，直接下切600公尺到達溪谷，從圖中可以看見地勢很陡峭。圖/新竹縣消防局提供
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失蹤原住民崩塌
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