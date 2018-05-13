瓦斯行爆炸4男女燒傷 目擊者：轟隆爆裂聲嚇死人

2018-05-13 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



「瓦斯行轟隆、轟隆爆炸2、3聲，鄰居大家都嚇死了」! 桃園市八德區興豐路一家瓦斯行，今天下午突然發生瓦斯桶氣爆起火、瓦斯外洩，當場員工3男1女被燒傷，桃園市消防局緊急救災，3男下肢二度灼傷，1名女姓員工頭髮及右腳燒傷，4人經送醫急救沒有生命危險。

不過店內外堆放許多瓦斯桶危險，消防局初步調查當時員工3男在處理瓦斯鋼瓶換接，一旁使用電扇、電腦電線，懷疑電線短路起火氣爆，真正起火原因將由火調鑑識查明。

瓦斯行附近多位鄰居說，「瓦斯行爆炸嚇死人」，2、3聲轟隆爆炸後起火、冒出濃煙，火勢從一樓往2、3樓燒，1樓瓦斯行店面40多年，常換經營業者，現在業者4年前接手生意，房東夫妻住2、3樓，以往下午常午覺，幸好3天前出國，否則後果難料。

該瓦斯行招牌早被爆炸火勢燃燒損壞、店面的「預防火災、人人有責」也被火燒不清，桃園市消防局據報，動員消防員55人、23輛救火救護車輛，大隊長李振坪指揮，消防員立即救出爆炸灼傷的陳姓（54歲）、黃姓（51歲）、邱姓（52歲）3男及林女（56歲）4人送醫治療，陳、黃、邱男二度灼燒、林女右腳灼傷，均意識清楚。

該火場一度傳出另有1員工失聯，消防員依規定派消防員進入，並遵守現場管制崗哨檢查空氣鋼瓶、記錄進入時間逐樓搜索，最後確認該員工送瓦斯出外，消防員全力撲滅火勢，100分鐘撲滅火勢。