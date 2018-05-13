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1人1狗登山失蹤七天 每天靠吃20顆花生獲救

2018-05-13 16:25聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹市邱姓男子5日帶愛犬到新竹縣尖石鄉爬山，迷路後致電對外求救，邱男第二天就把糧食吃完，幸好還有一包花生，靠著每天吃20顆花生維持基本的體力，而愛犬則是分得10幾顆花生，終於挺到山搜小組前來救援，順利獲救。

新竹縣政府消防局的山搜小組在11日找到他，「看到你們，真好！謝謝！」邱男在山上待救第7天，看到山難搜救人員忍不住放聲大哭。新竹縣山搜小組找到邱男後，選擇就地紮營，12日一早護送其下山，沿途地勢陡升又陡降，對氣力耗盡的邱男是一大挑戰，消防人員不斷出聲鼓勵，終於在晚間6點到達登山口。

竹縣消防局表示，這次的路程險峻，為了快點找到失蹤者，3人山搜小組捨棄平緩山路，選擇從1900公尺的地方，直接下切600公尺到達溪谷，沿途雜木叢生，需靠著雙手不斷撥開，又因地勢陡峭近75度，沿途幾乎都是用「滑」的滑下坡，

竹東分隊隊員吳忠任說，好幾次因為太陡差點摔下溪谷，因緊急用腳剎車才保住一命，又因沿途土石鬆動，多次被落石擊中頭部，幸好有戴安全帽而沒有大礙。

竹東分隊隊員林佑安表示，邱男在第2天就把糧食吃完，幸好還有一包花生，就靠著每天吃20顆花生維持基本的體力，而同行的愛犬則是分得10幾顆花生。

竹縣消防局第二大隊小隊長馬明義提醒，失蹤者最忌諱為了找水源而一直往下切，因為溪邊水聲大，叫聲無法被聽見，且山上的溪流高低落差極大，有可能一下去後就受困其中。

馬明義說白天找路時儘量往上沿稜線走，每次離開後都要回到原點，沿途利用身上或環境中的素材做記號，例如用石頭排出奇怪的圖案，或用塑膠袋綁在樹上等，提醒搜救人員自己就在附近待救。

他建議一定要攜帶GPS導航，或在手機下載衛星導航App，萬一迷失方向，儘快報案，詳細描述附近的地形地貌，就能提高獲救機會。

新竹市邱姓男子5日帶愛犬到新竹縣尖石鄉爬山，迷路後致電對外求救，邱男第二天就把糧...
新竹市邱姓男子5日帶愛犬到新竹縣尖石鄉爬山，迷路後致電對外求救，邱男第二天就把糧食吃完，靠著一包花生，終於挺到山搜小組前來救援，順利獲救。圖/新竹縣消防局提供
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失蹤塑膠袋尖石鄉
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