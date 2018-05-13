大陸研究生來台旅遊掉錢包 一次就體會到台灣人情最美

2018-05-13 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



大陸一名男研究生來台旅遊遺失包包，被通知到派出所領回。記者游振昇／翻攝 分享 facebook

大陸余姓研究生來台旅遊不慎遺失皮包，被民眾檢到拿到台中的派出所招領，余男被通知到派出所領回時說，他在大陸常聽說台灣的風景美，人情味更美，首次來台就讓他體會到，他回大陸一定要多宣傳，自己再找時間來台旅遊。

中市第一分局西區派出所警員王凱玄8日傍晚接到民眾報案撿到一只皮包，請警方協助歸還，員警檢閱皮包內有銀聯卡、人民幣及入出境許可證，發現應是來台旅遊的陸客所遺失，但翻遍裡外卻沒有其他可供聯絡資訊。

員警通報其他各所協助清查轄內旅、飯店，並輾轉聯繫其大陸家屬，但仍無失主消息，當晚在台中火車站前服勤的員警，發現因遺失皮包而手足無措的余姓男子而主動上前關心後，才順利物歸原主，讓男子放心繼續未完的旅程。