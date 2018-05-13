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大陸研究生來台旅遊掉錢包 一次就體會到台灣人情最美

2018-05-13 10:27聯合報 記者游振昇╱即時報導

大陸一名男研究生來台旅遊遺失包包，被通知到派出所領回。記者游振昇／翻攝
大陸一名男研究生來台旅遊遺失包包，被通知到派出所領回。記者游振昇／翻攝
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大陸余姓研究生來台旅遊不慎遺失皮包，被民眾檢到拿到台中的派出所招領，余男被通知到派出所領回時說，他在大陸常聽說台灣的風景美，人情味更美，首次來台就讓他體會到，他回大陸一定要多宣傳，自己再找時間來台旅遊。

中市第一分局西區派出所警員王凱玄8日傍晚接到民眾報案撿到一只皮包，請警方協助歸還，員警檢閱皮包內有銀聯卡、人民幣及入出境許可證，發現應是來台旅遊的陸客所遺失，但翻遍裡外卻沒有其他可供聯絡資訊。

員警通報其他各所協助清查轄內旅、飯店，並輾轉聯繫其大陸家屬，但仍無失主消息，當晚在台中火車站前服勤的員警，發現因遺失皮包而手足無措的余姓男子而主動上前關心後，才順利物歸原主，讓男子放心繼續未完的旅程。

浙江省26歲余姓男子表示，他在大陸時常聽說台灣的風景很美也很有人情味，趁著研究所課程告一段落，5月2日獨自來台，以搭乘台鐵和騎鐵馬的方式，先從北部到東部、再沿西部北上環島畢業旅行。沒想到8日晚間結束台中市的行程後，要買票搭車北上時卻發現皮包不見了，還好遇到細心的警察相助，才能找回包包順利北上，直呼這一趟台灣行真幸運，讓他一周內體驗到台灣的優美風景和台中警察的熱心。

大陸一名男研究生來台旅遊遺失包包，被通知到派出所領回，高興和員警合照。記者游振昇...
大陸一名男研究生來台旅遊遺失包包，被通知到派出所領回，高興和員警合照。記者游振昇／翻攝
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