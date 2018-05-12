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男子參加跑山路活動昏倒 搬運下山路途遙遠 仍不治

2018-05-12 20:46聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天中午接獲報案，44歲吳姓男子參加三峽建安附近的粽串尖山舉辦的跑山路活動時突然昏倒，失去生命跡象，警消人員獲報後連忙派員上山救護，經CPR急救有恢復心跳，因搬運下山路途太過遙遠，消防人員花了4個多小時，至下午4時30分才將傷者送抵山下，導致病情突然惡化，雖由救護車緊急送往新店耕莘醫院安康分院急救，但搶救至下午5時19分仍宣告不治。

吳姓男子今天至新北市三峽區參加跑山路活動昏倒，經消防救護人員CPR急救有恢復心跳...
吳姓男子今天至新北市三峽區參加跑山路活動昏倒，經消防救護人員CPR急救有恢復心跳，因搬運下山路途太過遙遠，花了4個多小時才搬運下山，緊急送醫仍宣告不治。圖／消防局提供
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吳姓男子今天至新北市三峽區參加跑山路活動昏倒，經消防救護人員CPR急救有恢復心跳...
吳姓男子今天至新北市三峽區參加跑山路活動昏倒，經消防救護人員CPR急救有恢復心跳，因搬運下山路途太過遙遠，花了4個多小時才搬運下山，緊急送醫仍宣告不治。圖／消防局提供
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吳姓男子今天至新北市三峽區參加跑山路活動昏倒，經消防救護人員CPR急救有恢復心跳...
吳姓男子今天至新北市三峽區參加跑山路活動昏倒，經消防救護人員CPR急救有恢復心跳，因搬運下山路途太過遙遠，花了4個多小時才搬運下山，緊急送醫仍宣告不治。圖／消防局提供
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