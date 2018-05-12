催淚！逆孫殺外婆 另一貼心孫留下阿嬤最後身影

2018-05-12 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市南化83歲李胡木哖，被外孫郭濬毅殘忍殺害案，警方專案小組在現場蒐證時，意外在客廳發現屋內監視器，李的另一個孫子擔心獨居的阿嬤安全，5月6日才安裝，錄了幾天後，竟定格在命案發生的5月10日上午凌晨5時許，李胡木哖起床後開門的最後身影，母親節前夕看到「慈祥的背影」，連員警看了都鼻酸。

警方表示，屋內裝設移動式偵測錄影器，可供遠端監控， 5日才安裝，在李胡木哖遭殺害的當天，監視器拍下30秒的「阿嬤的背影」，畫面中，瘦弱的阿嬤，緩緩從客廳推開紗窗走出戶外，慈祥的身影連偵辦刑警看完相當難過。

據指出，涉嫌殺人的是李胡木哖的外孫，也是其女兒的大兒子，街坊親友說「她就是疼孫」，郭嫌缺錢就會回來找外婆，但李胡都不忍報警，只是偶爾和別人抱怨外孫會偷錢，但每次外孫回來還是會煮一桌好吃的。

李胡哖木的另一個內孫，幫阿嬤安裝室內監視器，該監視系統只要有人或物在鏡頭前移動，即自動感應啟動錄影裝置，影像相當清晰，但只錄到案發當天早上，之後便莫名故障再無畫面，也未錄到關鍵行凶影像。