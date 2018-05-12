傻眼母親節 糊塗女失聯2年搞壞物品 警通知媽來賠

2018-05-12 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



原居住台中的37歲劉姓女子，2年多前隨男友北上、借住男友姊姊家，期間無故和母親斷了聯繫，今年初男友突過世，劉女本身無業繳不出水電，男友父親好友梁男感念多年情誼，提供住處讓劉女來洗澡，結果劉女竟忘記關熱水，搞壞抽水馬達和熱水器，梁男要求劉女賠償，警方通知劉女家屬前來賠償，才讓失聯已久的母女在母親節前夕重逢。

警方調查，劉女和男友原本住在男友姊姊名下、位在大溪區員林路二段的住家，男友在今年初過世，男友姊姊仍大方讓劉女繼續住。但近幾個月劉女未繳水電費，導致住宅遭斷水斷電，男友父親的朋友梁男為感謝過去受到男友父親照顧，感念情誼、同意讓劉女至自家洗澡。

沒想到，今年3月初劉女去梁男家洗澡時，忘記關熱水導致熱水器、抽水馬達運轉過久損壞，梁男維修後要求劉女賠償，但劉女僅靠拾荒維生，沒錢償還維修費，只好請警方介入協助。