新竹廂型車跌落10公尺深坡 11乘客輕重傷送醫救治

2018-05-12 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



1輛9人座廂型車今天下午開往聖母山半路，疑似不慎翻覆，跌落約10公尺深邊坡，含司機在內共11人，消防局接獲民眾報案立即派遣關西、新埔、竹東、芎林、湖口、光明、一大隊、竹北，共17車40人前往搶救。