箱型車跌落10公尺深坡 11乘客輕傷

2018-05-12 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



今天下午消防局接獲民眾報案，往聖母山路途邊坡，1台9人座箱型車疑似不慎翻覆，跌落約10公尺深邊，車上共11人，中心派遣關西、新埔、竹東、芎林、湖口、光明、一大隊、竹北共14車33人前往搶救。