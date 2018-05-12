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箱型車跌落10公尺深坡 11乘客輕傷

2018-05-12 14:48聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

今天下午消防局接獲民眾報案，往聖母山路途邊坡，1台9人座箱型車疑似不慎翻覆，跌落約10公尺深邊，車上共11人，中心派遣關西、新埔、竹東、芎林、湖口、光明、一大隊、竹北共14車33人前往搶救。

經搶救後所幸乘客均已脫離車體，無人受困車內，經過檢查，確認乘客有手斷、脖子骨折等外傷及挫傷，無生命危險。

箱型車跌落約10公尺深邊，消防局獲報前往搶救。圖／新竹縣消防局提供
箱型車跌落約10公尺深邊，消防局獲報前往搶救。圖／新竹縣消防局提供
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箱型車跌落約10公尺深邊，消防局獲報前往搶救，無人受困車內。圖／新竹縣消防局提供
箱型車跌落約10公尺深邊，消防局獲報前往搶救，無人受困車內。圖／新竹縣消防局提供
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箱型車疑似不慎翻覆，跌落約10公尺深邊，消防局獲報前往搶救。圖／新竹縣消防局提供
箱型車疑似不慎翻覆，跌落約10公尺深邊，消防局獲報前往搶救。圖／新竹縣消防局提供
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