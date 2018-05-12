防悲劇重演 消防隊赴工業區指導搶救SOP

2018-05-12 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



桃園市工廠大火造成6名消防員殉職，為防止悲劇重演，高市消防局林園分隊連兩天分批前往轄內台塑廠區，指導廠方火災搶救要領，分隊也深入工廠，熟悉所儲放化學品位置、內部格局與動線，透過雙向溝通指導，減少災害，並熟悉災害應變SOP，縮短應變時間，提升救災最大效率。

高市消防局林園分隊在10、11日前往指導台塑林園廠區消防訓練，因應各廠配置圖進行設計，分為單項指導及廠內實際演練，依據演練廠區化學品及配置型態設計模擬情境，更能貼近工廠自身實際狀況。

林園消防分隊指出，單項指導部分，安排員工前往大樹的消防訓練場，指導員工單項操作，防護裝備著裝及滅火器操作，並實際點火進行多種類型滅火操作，模擬油桶、油管、防液堤及立體裝置的起火燃燒，練習以滅火器進行初步滅火，以適應工廠各種火災情境。

廠內實演部分，模擬廠內一球槽洩漏延燒引起大火，內部員工著全套消防衣、帽、鞋及空氣呼吸器滅火，採射水撲滅，出水以兩線為原則，一線水霧防霧保護受訓人員、另一線直線攻擊撲滅火勢，每組以5到7人為編組，並通報消防局由轄區林園分隊出動人車前往救援，並同步啟動廠區內應變機制及林園工業區域聯防機制，實施避難引導及消防設備防護。

林園分隊長何信育說，過去指導各工廠消防搶救演練，皆要求工廠到廠區外集中受訓，受訓模式單調、固定，員工受訓完後返廠鮮少因應廠區型態調整應變模式，訓練成果不顯著，成效大打折扣，此次由分隊主辦深入工業區依廠區配置圖、物質安全資料表等圖資安排授課，使受訓人員能融入演練情境、幫助記憶進而實際運用。