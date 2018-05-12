自行車實名登錄沒誘因 警方辦抽獎抽iPhoneX

2018-05-12 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市建置「民眾自行車實名自主登錄系統」於今年元旦推出，但登錄數成長速度緩慢，市長柯文哲還曾在交通會報發飆；如今上路4個多月來仍只有1233輛車登錄，警察局為增加「誘因」，除日前改善系統、新增簡訊通知拖吊服務外，現又推出抽獎活動；6月22日（含）以前完成登錄者，每登錄1輛自行車就有1次抽獎機會，最大獎為iPhoneX。

「民眾自行車實名自主登錄系統」以個人為帳號，名下可有多筆車籍資料，還供上傳照片等詳細資料，除有失竊後尋獲通知，一旦自行車遭拖吊，系統也可標註車輛在哪個保管場，供車主查詢，上個月底又新增簡訊通知功能；警方本月還祭出抽獎活動，期盼吸引更多人使用，同時回饋主動登錄的民眾。

警方表示，從元旦起到6月22日期間，在自行車實名自主登錄系統建立帳號者，只要期間內登錄1輛自行車就有1次抽獎機會，6月下旬抽獎後將在6月29日於登錄系統網站公布，主辦單位也將通知得獎人。

獎項則包含壹獎iPhone X（64GB銀）1名、貳獎iPad mini 4（128GB銀）1名、參獎GIANT折疊車（型號FD806）2名，還有普獎自行車背包、自行車打氣裝置、自行車水壼各10名。